Depuis la Haye aux Pays-Bas: Jean-Pierre Bemba appelle à l’unité de l’opposition et de la société civile

Dans un message à l’unité de l’opposition et de la société civile du 30 octobre 2017, le sénateur Jean-Pierre Bemba, à partir de la Haye aux Pays-Bas, lance un appel à tous les Congolais de réunir leurs forces et ressources dans tout le pays, au Nord comme au Sud, à l’Est comme à l’Ouest dans une grande coalition de forces sociales et de responsables politiques afin de revendiquer une alternance démocratique en Rdc. « Sun City et Lusaka ont été les lieux marquants où les congolais ont acté que plus jamais en Rdc, il ne devrait y être toléré une dictature, plus jamais il ne devrait s’y exercer un pouvoir illégitime », écrit-il, avant d’ajouter que le cycle électoral tel que prévu par notre constitution et nos lois fixant les élections au 31 décembre 2016 au plus tard, force est de constater que le pouvoir en place s’est organisé pour que les élections n’aient pas lieu.

Et de renchérir qu’à la faveur des accords de la Saint-Sylvestre, les élections générales devraient être organisées au plus tard le 31décembre 2017. Et à deux mois de cette échéance portée par les accords de la CENCO, des élections tant réclamées par notre peuple ressemblent de plus en plus à une illusion. Il soutient que la CENI à qui nous avons délégué l’organisation matérielle de ces scrutins, semble faire obstacle par des manœuvres à ce processus au profit d’un groupe de personnes plongeant ainsi notre pays dans une incertitude totale.

« La coalition des forces politiques et sociales que j’appelle de tous mes vœux, ne devra pas servir d’ambitions personnelles et de calculs politiciens individuels, mais devrait plutôt être une mobilisation nationale pour défendre la constitution et les acquis de la démocratie », constate-t-il, tout en soulignant que les forces sociales et politiques concernées devront s’organiser pour avoir un objectif commun, une parole commune et mener des actions concertées. Il demeure entendu que chaque force sociale ou politique devra conserver son autonomie ainsi que son identité. Le sénateur Jean-Pierre Bemba estime que l’heure n’est plus aux tergiversations.

(JMNK)