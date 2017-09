Depuis dix ans au Nord Kivu: MSF soigne les populations victimes du conflit

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A la suite des tensions et des violences croissantes dans le Nord-Kivu, l’organisation médicale humanitaire internationale « Médecins Sans Frontières », présente dans le territoire de Masisi depuis dix ans, continue à garantir des soins de santé gratuits et de qualité à la population affectée par le conflit

91.000 nouveaux déplacés, dans le Nord et Sud-Kivu, pour le seul mois de juillet : c’est la conséquence de la nouvelle montée de violence qui s’abat sur cette partie de la République Démocratique du Congo depuis le mois de mai dernier, soit la dernière phase d’un conflit qui secoue l’Est du pays depuis plus de vingt ans.

Presque le même scenario se présentait aux équipes MSF il y a exactement dix ans, lorsqu’elles arrivaient dans le territoire de Masisi pour répondre à la crise humanitaire qui était en cours. À l’époque, des dizaines de milliers de déplacés rejoignaient Masisi pour échapper aux combats entre forces armées régulières et groupes armés. La population était exposée à des violences incessantes, la malnutrition se développait et le choléra se propageait dans les différentes régions du Nord-Kivu. Les centres de santé n’étaient plus approvisionnés ou avaient été désertés par le personnel soignant. L’accès des populations aux soins de santé dans la région se réduisait jour après jour. Tels étaient les besoins qui ont motivé, en 2007, l’intervention de MSF et le lancement de son projet dans le territoire de Masisi.

« Dix ans après, les besoins humanitaires qui ont déclenché l’ouverture du projet de MSF à Masisi sont encore présents. En effet, vingt-quatre ans de combats incessants, deux décennies de meurtres, de violences, de pillages contre les civils et de déplacements ont plongé la population de cette région dans une situation d’extrême vulnérabilité», explique Emmanuel Lampaert, Chef de Mission MSF en RDC. « Dans le Nord-Kivu, 850.000 personnes (15% de la population) ont été déplacées de leurs maisons à cause de l’insécurité et vivent dans des conditions précaires. L’accès aux soins primaires représente un défi quotidien pour la population dans le territoire de Masisi. L’insécurité chronique ajoute un obstacle supplémentaire pour les gens ayant besoin de soins médicaux, dans un contexte où il faut parfois décider entre prendre le risque de mourir de maladie ou de blessure si l’on arrive trop tard pour avoir des soins médicaux, ou risquer sa vie pour atteindre les structures de santé. »

Depuis 2007, les équipes MSF présentes dans le territoire de Masisi, à Nyabiondo et à Masisi continuent à fournir une assistance médicale à la population affectée par le conflit dans cette zone, qui ne cesse de faire régner un climat de violence et d’insécurité. MSF soigne notamment les blessés et les gens affectés par des affrontements et des déplacements forcés.

« Depuis 1993, le territoire de Masisi vit dans l’instabilité. Le conflit n’est pas terminé ainsi que les besoins sanitaires qui motivent notre présence ici. Dans le Centre de Santé de Référence de Nyabiondo par exemple, nous ne pouvons pas passer une semaine sans recevoir, au service d’urgence, des blessés par balle », explique André Tshimanga Bakenga, Assistant du Coordinateur de Projet MSF à Masisi.

Le projet MSF dans le territoire de Masisi prévoit l’appui à l’Hôpital Général de Référence et au Centre de Santé de Masisi ainsi qu’au Centre de Santé de Référence de Nyabiondo. Dans ces structures, les équipes MSF assurent des services de soins de santé gratuits : chirurgie, médecine interne, gynécologie, maternité, pédiatrie, néonatologie, traitement du choléra, programme nutritionnel et service des urgences avec ambulance. En dehors de l’hôpital et des centres de santé, MSF organise des cliniques mobiles pour assurer une assistance rapide et flexible aux populations habitant des zones très éloignées des structures sanitaires ainsi que le traitement du paludisme. MSF intervient également dans différents centres de santé pour soigner et assister les victimes de violence sexuelle. En 2016, 152.940 patients ont bénéficié des services médicaux de MSF à Masisi.

(Prince Yassa/Msf)