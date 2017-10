Démarrage des travaux Cnsa –Gouvernement-Ceni

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les travaux de la tripartite Gouvernement – Ceni – Cnsa s’ouvrent ce samedi à 11 heures au Palais du peuple. L’annonce a été faite hier vendredi, au terme d’une visite des installations de l’hémicycle abritant le Parlement congolais par le Premier ministre Bruno Tshibala.

Selon un communiqué émanant du CNSA, ces assises ont été avancées afin de ne pas chevaucher avec la conférence des Gouverneurs de provinces, qui elle, démarre en début de semaine prochaine à Goma, au Nord-Kivu.

Badi

