Découverte, Frédéric Kuku : «Ma place est ici »

Au timbre vocal exceptionnel, le ténor dramatique Frédéric Kuku est un musicien congolais évoluant dans la musique d’opéra au Canada. De retour dans son Congo natal pour la promotion de son album « Ma place est ici » contenant dix titres, cet ancien de la chorale Chœur de Notre-Dame de Grâce de Binza, au-delà, de son ancrage dans sa nouvelle société canadienne, réclame sa place au pays de ses ancêtres.

Comme la plupart des enfants congolais, Frédéric Kuku, très tôt, apprend ses premières notes musicales dans son environnement direct de naissance, la ville de Kinshasa. Ce qui le poussera à apprendre le solfège, la flûte et le chant de façon autodidacte.

C’est à l’âge 19 ans qu’il va intégrer le Chœur Notre-Dame De Grâce à Binza –UPN, pour se consacrer sérieusement à l’art vocal. C’est ici qu’il a bien formé sa voix et devient un ténor dramatique au timbre exceptionnel.

En 2001, Frédéric Kuku s’installe au Québec au Canada. Après sa rencontre avec l’abbé Jean-Chrisosthome Zoloshi, il fonde et dirige en septembre 2004, l’Ensemble vocal Épiphanie. Depuis 2006, il assure l’animation musicale des messes dans quatre églises de la paroisse Sainte-Famille de Bordeaux Cartierville.

Poursuivant son ascension, ce natif de Kinshasa sera retenu, en 2009, parmi les 38 finalistes sur 168 candidatures participant au concours Apéro de l’Opéra de Montréal. En 2010, il va signer son premier spectacle en solo dénommé « Enchanté » qui sera suivi par « l’Amour à quatre temps » en 2011.

« Ma place est ici,… au Congo »

Actuellement, Frédéric a su imposer sa marque dans l’univers musical international puisqu’il anime des célébrations liturgiques dans différentes églises canadiennes et donne des concerts en Amérique, en Europe, en Océanie et en Afrique.

Séjournant au pays de Lumumba, la République démocratique du Congo, Frédéric est revenu dans sa place (pays) pour présenter son premier chef-d’œuvre, « Ma place est ici », sorti en novembre 2016 au Montréal.

Téléchargeable sur Itunes et Apple store, cette musique douce et classique chantée en français, en anglais, en Deutsch et en lingala, particulièrement sur le titre « mosala » vient démontrer une fois de plus les talents inouïs des artistes musiciens congolais à se sentir à l’aise, dans tous les courants musicaux du monde.

(Onassis Mutombo)