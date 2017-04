DECLARATION POLITIQUE DE l’UDCO DU 25 AVRIL 2017

La Direction Politique Nationale de l’Union pour le Développement du Congo, UDCO en sigle, a siégé sans désemparer ces 24 et 25 avril 2017, en session extraordinaire, à la diligence de son Président National, Jean-Claude MASANGU MULONGO ;

Apres avoir procédé à une lecture minutieuse et opéré un examen approfondi de chacune des dispositions contenues dans la déclaration de la CENCO de ce 21 avril 2017 au sujet de la nomination de Son Excellence Monsieur Bruno TSHIBALA,en qualité de Premier Ministredu nouveau Gouvernement d’union nationale :

Rappelle que Monsieur Bruno TSHIBALA, ancien proche collaborateur defeu Président de l’UDPS Monsieur Etienne TSHISEKEDI Wa MULUMBA et ancien porte-parole du Rassemblement, a été, parmi tant d’autres, proposé Premier Ministre sur l’unique listeprésentée par le Rassemblement lors des dernières consultations menées par le Chef de l’Etat, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, tandis qu’une autre ”branche du Rassemblement s’était volontairement soustraite auxdites consultations politiques ;

Soutient fermement la volonté réitérée par le Chef de I’ Etat,– Son

Excellence Joseph KABILA KABANGE, lors de son dernier discours sur l’Etat de la nation devant le Congrès réuni en date du 5 avril dernier, de mettre en place, sans tarder, un gouvernement d’union nationale incluant, dans la même coalition gouvernementale, les différentes forces politiques de la majorité, de l’opposition ainsi que la société civile, signataires de l’accord politique du 31 décembre 2016, pour une gestion conjointe et largement inclusive de différentes sensibilités politiques et sociales dans leur diversité.

Encourage tous les acteurs politiques ainsi que les différentes forces vives de la Nation à promouvoir le strict respect de l’accord politique du 31 décembre 2016 ainsi que des dispositions indérogeables de la Constitution de la République, notamment l’article 78 qui régit le mode de désignation et d’entrée en fonction du premier ministre ; d’abord par acte de nomination du Chef de l’Etat et ensuite par vote d’investiture de l’Assemblée nationale ;

Affirme avec véhémence que l’Assemblée nationale est la seule autorité habilitée àexercer le contrôle démocratique sur le choix dela personnalité nommée Premier Ministre. Aucun autre organe ne saurait être admis, à ce titre, à se substituer à l’Assemblée nationale issue des suffrages du peuple congolais ;

. De ce qui précède, la direction Politique Nationale de l’UDCO, invite tous ses militantes et militants à travers toutes les fédérations provinciales à soutenir le Gouvernement de Son Excellence Monsieur Bruno TSHIBALA, Premier Ministre, appelé à conduire le pays vers des élections crédibles et apaisées, améliorer les conditions sociales et économiques de la population et restaurer l’autorité de l’Etat et la sécurité des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire national.

Fait à Kinshasa le 25 avril 2017

Pour la Direction Politique Nationale de l’UDCO

Jean-Claude MASANGU MULONGO