De suite d’une blessure: Dieumerci Mbokani écarté du terrain pour 6 semaines

L’International congolais et sociétaire de Hull City en Angleterre, Dieumerci Mbokani Bezua, est écarté du terrain durant six semaines de suite d’une blessure qui lui a empêché de poursuivre, samedi 25 février, la rencontre de son club face à Burnley (1-1). Match comptant pour la 26ème journée de la Premier League anglaise.

Selon un communiqué de Hull City relayé mardi par le site Internet du club, Dieumerci Mbokani a été touché aux «Ischio-jambiers» et sera absent du terrain pendant six semaines. Ancien de Dynamo Kiev (Ukraine), l’avant-centre congolais connaît une saison difficile dans son nouveau club d’Angleterre avec seulement huit titularisations et zéro but marqué en 26 journées du championnat anglais.

Quart de finaliste avec les Léopards de la RDC lors de la 31ème Coupe d’Afrique des nations (Can/Gabon 2017), l’attaquant congolais n’a pas marqué le moindre but dans cette compétition où les fauves congolais ont quitté la compétition face au Ghana en perdant par 1-2.

(Altesse B. Makambo)