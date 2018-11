Dans un entretien accordé à L’Avenir-Femme: Papa Pierre Buamutala parle de la dot chez les Bamboma

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La dot varie d’une tribu à l’autre et d’une province à l’autre. Nous portons un regard sur les Bamboma, dans le Kongo Central. C’est pour savoir comment ils établissent leurs factures pour le mariage coutumier. Pour en parler, L’Avenir-Femme a interrogé Papa Pierre Buamutala Mansinsa qui relate un peu leur façon de marier leurs enfants.

Pour lui, partant des années 1930 jusque vingt ans plus tard, le mariage coutumier était symbolique. Le mari ou l’homme pouvait amener un symbole significatif à sa belle-famille. Soit une dame- jeanne de vin de palme (en lingala : Masanga ya Mbila. La noix de kola et une chèvre. En plus de cela, quelques pièces d’argent « Makuta ».

Quid de l’importance de la dot chez le Ne Kongo ?

Pour Papa Pierre Buamutala, la dot chez le Ne-Kongo, c’est donner la chance au couple, l’assurance de la progéniture et l’honneur à la famille. Et l’interlocuteur de l’Avenir-Femme d’exhiber un modèle de facture constituant leur manière de procéder pendant le mariage coutumier. Une facture qui est divisée en deux familles : du père et de la mère, dont l’illustration suit :

Côté paternel : 1 costume plus frais de couture, chemise manche longue, 1 paire de chaussures, 1 lampe Coleman 500 bougies, une couverture de luxe, 5 sachets de sucre, 1 sac riz 50 kg, 1 sac sel, une pièce super WAX, une lampe torche.

Quelques symboles pour les « Mfumu za Ntekolo » (les ascendants : 1 couverture) – 30 dollars-1 casier de bière locale ; 1 casier sucré, 1 paquet thé, 1 paquet de café

Boisson : Pour papa 9 casiers ; Pour le mariage en charge du Mari, 9 casiers de différentes boissons locale.

Côté maternel :

1 Super wax , 1 paire de chaussures dame, 1 mouchoir de tête,1 couverture de luxe,1 par-dessus (mfumu a kanda), 1 bouteille de Whisky, 1 dame jeanne vin rouge , 1 bassin, 1 grande marmite « Ma famille », 1 Sachet de sucre ,1 boite lait 1250 g, 1 Farde de cigarette « Ambassade », 2 Poulet vivantes 2 Paquets de café. BOISSON pour l’Oncle aussi 9 casiers.

Et puis un montant qui sera partagé entre la famille du père et celle de la mère (Un montant discutable).

Pour Papa Pierre Buamutala, la dot dans leur tribu ou village n’est pas un signe de commerce, c’est juste une façon d’honorer la femme et la famille. Toutefois, l’orateur reconnait que dans le contexte kinois, d’autres tribus en abusent, en demandant trop de choses pour rien.

Nephtalie Buamutala Usseni

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.