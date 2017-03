Dans un contrat de santé saine des membres des cabinets: Samy Badibanga dote les cabinets ministériels de l’eau propre à la consommation

L’eau c’est la vie ! dit-on. La santé n’a pas de prix, affirmons-le. C’est du moins ce que le Gouvernement Samy Badibanga a compris. Dans son discours de Programme d’Action du Gouvernement prononcé lors de son investiture à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, avait épinglé quelques priorités de son gouvernement sur le plan social. « Vous le savez, tout l’art de la politique consiste à bien utiliser ses responsabilités, dans le temps qui vous est imparti. C’est l’objectif de l’équipe gouvernementale qui vous est présentée aujourd’hui. C’est aussi l’objectif des actions et mesures dans les secteurs suivants, qui lanceront la dynamique de diversification de notre économie… Quant à la santé publique, qui constitue l’une des missions principales de l’Etat, et le troisième des objectifs de développement durable, nous avons le devoir d’assurer, au minimum, la gratuité des soins aux enfants de moins de cinq ans, ainsi que la gratuité des accouchements sur l’ensemble du territoire. A cette fin, le gouvernement mobilisera les ressources nécessaires pour engager des programmes de financements, basés sur les performances, axés notamment sur l’équipement technique et énergétique des hôpitaux, et le soutien aux mutuelles de santé. Construire une croissance durable par le partage des richesses, peut aussi se traduire par le versement d’allocation ciblée, permettant de contribuer à atteindre certains objectifs de développement durable, tels que la santé et l’éducation. Ces mécanismes, qui ciblent le plus souvent les femmes par une allocation mensuelle, doivent être conditionnés au contrôle de la santé, et à l’éducation des enfants ». Samy Badibanga a été investi suivant la mission d’organiser les élections et s’occuper du social de la population. Le geste posé en cette journée mondiale de l’eau matérialise sûrement sa volonté de s’investir dans ce secteur vital.

Plusieurs ministères ont reçu depuis hier, cent paquets de 12 bouteilles d’eau en faveur des membres des différents cabinets. Une manière de concrétiser la vision du Chef de l’Etat qui met l’homme au centre de toute action. Un signe positif pour ce gouvernement qui ne cesse de marquer le point malgré la conjoncture économique difficile.

(Pius Romain Rolland)