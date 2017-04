Dans un contexte des bars de plein air et de grand trafic: Les vacances des Pâques posent le problème d’encadrement des jeunes

Les vacances des Pâques, dans le secteur de l’enseignement primaire et secondaire, s’étendent du samedi 1er au samedi 15 avril inclus. La reprise des classes est prévue pour le lundi 17 avril courant. En effet, l’encadrement des jeunes pendant les vacances des Pâques éprouve généralement les acteurs sociaux, au premier rang desquels les parents. Les jeunes ont besoin d’une bonne éducation, pour se préserver des souillures du monde susceptibles de les désorienter à l’âge adulte. Et cet impératif place les parents à l’avant-plan, quand bien même les conditions de vie seraient hasardeuses.

A Kinshasa, le contexte est marqué par des préoccupations d’ordre sécuritaire, la promiscuité, la surpopulation urbaine, le foisonnement des bars de plein air et de la musique à profusion, la libre circulation de liqueurs fortes, le déferlement de cybercafés et l’intérêt galopant des jeunes pour l’Internet, la dégradation de la conjoncture … Loin d’être une période de repos tel que le prévoit le calendrier scolaire, les vacances dans le contexte kinois, exposent les bénéficiaires à un stress permanent, pour plus d’une raison : d’un côté, la plupart des écoles sollicitent la participation financière des parents dans l’organisation des cours dits de rattrapage. De l’autre, la promiscuité et de l’occupation anarchique de l’espace public privent les vacanciers kinois d’aires de jeu. Quand ils veulent organiser des compétitions de football des vacances ou se défouler dans la rue, l’espace à cet effet, a été « réquisitionné » soit par des garages ou des parkings de rue, soit par des bars de plein air, soit des vendeuses qui ont disséminé leurs tablettes. Celles –ci occupent même des trottoirs. Les moto-transporteurs qui fourmillent dans les rues sont devenus un danger permanent, empêchant même de jeunes amateurs de la bicyclette de s’offrir quelque espace de divertissement.

Quand l’école ferme ses portes, des associations planifient des activités récréatives

Les vacances sont pour nombre de mouvements associatifs, des moments propices aux affaires. C’est essentiellement pour cette raison que des activités comme des excursions, des soirées dansantes sont organisées au premier bond. Sur des affiches pleins les murs et des banderoles, l’accent est souvent mis sur le côté jouissance sexuelle. Les organisateurs qui ne manquent pas d’imagination pour se renflouer les poches, conçoivent des annonces portant des clichés propres à exciter les instincts. Ces moments dits d’évasion où interviennent des sponsors, permettent à beaucoup de jeunes (filles et garçons indistinctement) de briser la pudeur, banalisant du fait même certains interdits inculqués en famille : l’alcool, la drogue, la cigarette, etc. Les vacances des Pâques offrent également une aubaine aux tenanciers de vidéo publique (jadis des salles de cinéma), qui rêvent d’accroître le taux d’assistance. Ainsi, profitant du laisser-faire de l’autorité, beaucoup proposent des films qui ne tiennent pas nécessairement compte des attentes du public, au regard des normes morales.

Les acteurs sociaux : l’impératif d’aider les vacanciers à garder l’espoir…

Beaucoup de parents craignent pour leurs enfants d’être emportés par cette vague et partant, de perdre la tête. Plus d’une fois, en effet, des églises locales ont montré leur limite dans l’encadrement des jeunes, en pareille période. Habituées à organiser des séances de prières à connotation festive à l’approche de fin d’année, la plupart des églises opérationnelles à Kinshasa sont pour l’heure, interpellées de plus en plus par la nécessité de passer à la vitesse supérieure. Ceci pour planifier à l’intention des jeunes des activités qui favorisent notamment l’attrait de la lecture de la Bible. Car, estiment maints observateurs, une chose est d’entourer les cultes religieux d’un gigantisme matériel, une autre de véritablement s’investir à l’élévation de tout homme et de tout l’homme.

En somme, les vacances des Paques débutent, tandis que les écoles et les jeunes vacanciers gardent mutuellement l’espoir de passer dans la quiétude ces moments prévus dans le calendrier scolaire, pour aborder de façon décisive au milieu du mois, le dernier virage d’e l’année scolaire. Il est, de ce fait, souhaitable que les parents et d’autres acteurs sociaux s’assument, en proposant aux intéressés des cadres répondant à l’éclosion d’une nouvelle citoyenneté (pour le Congo de demain). Des activités éducatives comme des séances de lecture en famille ou en salles publiques, des débats ouverts, des vidéos-forums, des colonies de vacances devraient intéresser un grand nombre de parents, soucieux du devenir de leurs rejetons.

(Payne)