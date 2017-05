Dans un communiqué de presse: Le GPI se félicite de l’investiture du gouvernement Tshibala

Dans un communiqué signé par Crispin Kabasele Tshimanga, Président National de l’UDS, Sénateur honoraire et Coordonateur du Groupe des Partis Indépendants (GPI), il se réjouit de l’investiture par l’Assemblée Nationale du Premier ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, et de son Gouvernement d’union nationale, comblant ainsi le vide constaté depuis un certain temps au sein de l’Exécutif national. Le GPI se félicite également de l’engagement pris par le Gouvernement Bruno Tshibala d’offrir les meilleures élections à notre peuple en vue de consolider la jeune démocratie pluraliste congolaise.

Il note avec satisfaction que le Premier ministre a tenu le langage de vérité à la représentation nationale en refusant de faire des promesses fallacieuses et sensationnelles au peuple, évitant de verser dans la démagogie propre à la classe politique congolaise. Il a même reconnu que la crise multiforme congolaise qui est profonde, exige un traitement de choc. Il constate que le nouveau Chef du Gouvernement, en véritable commandant des opérations au front, a promis d’alléger le social de la population par des mesures drastiques. Il croit que le Premier ministre Bruno Tshibala, à travers son discours-programme, est déterminé à ramener la paix au Grand Kasaï, au Tanganyika et à l’Est du pays.

Le GPI soutient ainsi le Gouvernement d’union nationale et son Premier ministre Bruno Tshibala, et l’encourage à se mettre immédiatement au travail pour le grand bien du peuple congolais. Il invite en conséquence le peuple congolais à apporter tout son soutien au nouveau Gouvernement afin de permettre au Peuple congolais d’aller le plus rapidement possible aux élections.

Le Groupe des Partis Indépendants rassemble par ailleurs les partis politiques et les associations de la Société Civile qui n’avaient pas participé au Dialogue de la Cité de l’Union Africaine ni aux Négociations directes du Centre Interdiocésain de Kinshasa, notamment l’UDS, l’UDA, l’UDRD, l’ANI, le M17, l’APEFERKO, SOS Kasaï et tant d’autres.

(JMNK)