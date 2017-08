Dans un accident de circulation: De dégâts matériels et pertes en vies humaines

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La problématique d’accident en République Démocratique du Congo se pose avec acuité ce dernier temps, surtout sur les axes reliant les provinces à Kinshasa. Le dernier en date du jeudi 245 Août, sur l’axe Matadi-Boma, dans le Kongo Central. Personnes ont trouvé la mort à cause de la nonchalance, l’inexpérience du convoyeur qui conduisait le véhicule, cédé par le chauffeur fatigué.

Quatre personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation qui s’est produit jeudi 24 août sur la route nationale 1 (axe Matadi-Boma) au niveau du village Monzi, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boma (Kongo–Central). Interrogés, les rescapés ont affirmé que l’accident s’est produit lorsque le conducteur du véhicule, fatigué, a cédé le volant à son convoyeur. Ce dernier roulait à vive allure, ont-ils souligné.

D’après des témoins, le véhicule en provenance de Kinshasa se rendait à Boma lorsqu’il s’est renversé sans qu’il ne heurte un autre véhicule. Deux personnes ont trouvé la mort sur place et les deux autres au moment de leur évacuation vers les centres de santé de Boma.

Des sources sur place font également état des blessés graves à la suite de cet accident, sans plus de précision. Les rescapés du drame attribuent cet accident à l’excès de vitesse et à l’inexpérience du conducteur, ont indiqué ces sources.

(Pius Romain Rolland)

