Dans sa politique de gestion basée sur les résultats: Bruno Tshibala met fin aux grèves

Conscient de la lourde mission lui confiée par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, notamment celle liée à l’amélioration du social des congolais, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe se veut très rassurant dans ses actions, afin de relever le défi. C’est dans ce cadre qu’après avoir appris les différents mouvements de grèves observés dans plusieurs syndicats, en l’occurrence ceux de l’Enseignement Primaire et Secondaire, des Médecins, des infirmiers et même de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, le Chef du Gouvernement a affûté ses armes pour promouvoir la paix sociale.

A l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP, le Syndicat des enseignants congolais, Syeco et le Syndicat des enseignants catholiques, Synecat ont menacé de ne pas reprendre la craie, réclamant ainsi l’indexation du salaire de l’enseignant au taux budgétaire de 1445 FC alors qu’ils sont payés au taux de 930 FC.

Cette revendication a reçu un écho favorable dans le chef de l’exécutif national, par le biais de son Ministre d’Etat en charge du Budget, Pierre Kangudia qui a révélé l’engagement du Gouvernement à ajouter 30.000 FC dans l’enveloppe salariale mensuelle de l’enseignant.

Dans ce cadre, un accord a été trouvé vendredi 1er septembre entre le Gouvernement et l’intersyndicale des enseignants, portant sur le réajustement du salaire de 30.000 FC en 2 temps.

Toutes les parties ont procédé à la signature d’un protocole d’accord sanctionnant la fin des travaux de la commission paritaire entre le Gouvernement et l’intersyndicale des syndicats des enseignants de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel; consécutif au cahier de charges déposé en mars 2017.

Cette signature intervient à l’issue des travaux de la Commission paritaire Gouvernement-Syndicats des enseignants de l’EPSP du jeudi 31 août au vendredi 01 septembre à Kinshasa.

Plusieurs résolutions ont été prises pour le réajustement du salaire des enseignants.

Par rapport au réajustement du salaire de 397.227 enseignants, la Commission paritaire a décidé de l’augmentation en deux temps pour faire 30.000 FC, soit : 20.000fc d’août à décembre 2017; 5.000 FC en trois mois (d’août à octobre 2017) et 5.000 FC en deux mois ( novembre et décembre 2017).

S’agissant du paiement des 145.033 NP (Non Payés) les parties ont convenu de la prise en charge de 5.000 enseignants NP par le Gouvernement dès le mois d’août 2017 dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Ensuite, ils ont décidé de la mise en place d’une commission mixte pour identifier les NP restant, avant d’envisager leur paiement.

En outre, par rapport à la subvention du Gouvernement à la MESP (Mutuelle de Santé des Enseignants de l’École Primaire et Secondaire), les signataires dudit protocole d’accord recommandent au Gouvernement le paiement de 200 millions de francs congolais de la subvention de l’État à la MESP lors de la paie complémentaire du mois d’août 2017.

Fin de la grève des médecins

Après l’accord trouvé avec les enseignants, dont la rentrée scolaire 2017-2018 est confirmée pour ce lundi 4 septembre, le Premier ministre Bruno Tshibala a eu une séance de travail avec le Syndicat des Médecins (Synamed) dans la soirée du samedi 02 septembre. Ainsi, le Gouvernement et les Médecins ont signé un accord qui marque la fin de la grève.

Pour le docteur Mankoy du Synamed, cette séance de travail avec le Premier ministre marque l’aboutissement des négociations avec le Gouvernement de la République, suite aux grèves qui étaient déclenchées par les Médecins.

« Nous avions constaté comme si nous n’avions pas été entendus, et comme si on ne voulait pas nous écouter. Heureusement que nous venons de terminer ces négociations, et nous venons maintenant de signer un accord avec le Gouvernement, et que cet accord constitue une feuille de route que nous allons respecter. Nous, nous allons respecter nos engagements », a affirmé le docteur Mankoy.

Quant aux préoccupations du Synamed, il a signifié que les négociations étaient difficiles, et malgré cela, un consensus a été trouvé. A cet effet, il promet de prendre langue avec les médecins, afin d’obtenir dans le plus bref délai, la levée de grève.

Coup de chapeau au Gouvernement de la République, sous la conduite du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe pour les efforts fournis, afin que les Congolais se soignent dans de meilleures conditions, et que l’on n’entende plus des morts suite à quelque grève du personnel soignant. En outre, le Ouf de soulagement des enseignants du primaire et ceux du secondaire grâce aux efforts du Gouvernement de la République, implique une cote positive pour l’exécutif congolais. Car ceci était le souhait de tout Congolais soucieux de l’éducation des enfants. Par ce geste, Bruno Tshibala hausse le niveau de sa confiance de la part du peuple congolais, car il s’agit là d’une réponse à sa mission d’amélioration du social du souverain primaire.

(Bernetel Makambo)