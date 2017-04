Dans la commune de Kintambo: Les cris de la population au sujet de l’eau et l’électricité

L’eau et l’électricité sont des éléments indispensables à la société. Cela veut tout simplement dire que le manque de ces deux facteurs peuvent rendre difficile la survie de la population.

Elle ne peut vivre sans eau. Comme le dit un adage : « l’eau c’est la vie ». Elle l’est réellement parce que, l’H20 permet à l’homme d’hydrater son corps, de cuisiner, de lessiver, et d’effectuer des tas de besoins. Mais dans la commune de Kintambo à Kinshasa, plus précisément dans le quartier Jamaïque, les gens se plaignent à propos du manque d’eau. Cela se fait depuis un long moment et c’est devenu habituel. Elle ne parait plus si étrange pour cette population au point de se trouver eux-mêmes des solutions nuisibles à sa propre santé.

Pour avoir de l’eau, ils sont obligés de creuser des puits, d’utiliser les eaux de forages ; chose qui est nuisible à la santé. Cette pratique est régulière depuis un long moment dans des avenues suivantes : Massa, Lukunga, Congo. Dans ces avenues qui sont dans le quartier Jamaïque, l’eau de la Regideso ne leurs parvient pas. Pas des robinets, et ceux qui en ont ne voient presque pas de l’eau couler. Leurs conteurs sont statiques donc, c’est toujours à zéro. Si peut être par accident l’eau tentait de revenir même pendant deux jours, les agents de cette société publique, Regideso, viendront le troisième jour pour frapper à la porte. Et comme finalité, ils taxent cette eau utilisée, mais qui a été de courte durée.

Toujours à Kintambo, mais cette fois si dans le quartier Wenze, Itimbiri et Kilimani, la population réclame que les taxes n’équivalent pas à l’utilisation et elles sont très élevées.

Les coupures d’électricité se font souvent de 7 heures pour se rétablir à 21 heures et même au-delà. Alors que la population paye ses factures et en retour ils méritent la satisfaction. Cela est vraiment déplorable pour une grande commune, comme Kintambo qui est la première de toutes les communes de la ville province de Kinshasa. La Regideso ainsi que la Société Nationale d’Electricité doivent revoir ces cas et bien faire leurs travaux.

(Kassa Ngoly Divine/stagiaire)