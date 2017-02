Dans la chanson intitulée ‘’Ba gérant ya mabala’’ Mbilia Bel dénonce les ingérences extérieures au couple

Dans le contexte kinois, les rapports entre la belle-mère et la belle-fille ou encore entre la mariée et des proches de son mari sont en dents de scies ; beaux-frères, belles-sœurs, collègues de service, etc.

Cette situation est devenue un phénomène de société, si bien que nul ne le méconnaît, et nul n’envisage clairement de voies de sortie. Des artistes de la chanson en ont fait le thème de leurs tubes, l’exploitant chacun dans leur langage particulier. Quatre décennies en arrière, soit en 1976, feu le Grand maître Luambo Makiadi Franco en chanté ’’Nakoma nde mbanda na mama ya mobali na nga a o bandeko e, po na libal’oyo o. Ba semeki na ngai ya basi tolobanaka te, maman a a, po na libal’oyo o’’(. Traduire : Je suis devenue la rivale de la mère de mon mari, à cause de ce mariage. Mes belles-sœurs ne m’adressent même pas la parole, à cause de ce mariage’’).

Pour sa part, Marie-Claire Mboyo dite Mbilia Bel a dénoncé, début décennie quatre-vingt- dix, des ‘’gérants d’amour’’ (chanson dont le texte suit), au sein du groupe musical Afrisa International de feu l’illustre Tabu Ley Rochereau.

Texte de la chanson

Namoni motema ekobeta e na mituni tina a mama a, natali nakati ya famille mobimba likambo lizali te oo o. Nayebi baleki ya mobali ko bayina ngai i mabe, batiela nga mitambo epayi nionso po bazuwa ngai nabimi

Kobala mobali atonda mosolo na kanisaki ezali paradis, ekoma na ndako nini makambo namoni te oo

Bolingo na ngai na mobali na ngai ezali kaka na ba gérants, na senga eloko épayi ya mobali moto mosusu apesa ngai eyano

Refrain

Nakokoka te Nzambe, ngai nakokoka te, o o Nzambe, libala nakota nalanda bomengo na moni na miso o, mobali mosolo na ba ndeko na ye bakomi nde ko gérer ngai

Nakokoka te e e Nzambe , ngai nakokoka te, o o o Nzambe na bato ya mosala ya mobali bazali kokata ngai mangala, lokumu na ngai ya mwasi ya moto ezali nde wapi e e nakokoka te e e nalembi i.

Couplet

Bandeko ya mobali na bato na ye batiye nga panzi likolo mobali ameka ata kosolisa ngai bango nionso bakangi bilongi ee

Mobali alingi ngai na moto na ye nazali komona ee ba familles na ye ba dominer ye,

Bato ya mosala bakoko te

Namoni motema ekomi kopela e mawa ya mobali na ngai, asala likambo oy’alingi te, ba gérants na libala baleki

Mobali na ngai moninga moto e nalingi yo mingi e e

Mobali na ngai moninga moto e ba gérants na libala na boyi

Nakokoka te Nzambe, ngai nakokoka te, o o Nzambe, libala nakota nalanda bomengo na moni na miso o, mobali mosolo na ba ndeko na ye bakomi nde ko gérer ngai

Nakokoka te e e Nzambe , ngai nakokoka te, o o o Nzambe na bato ya mosala ya mobali bazali kokata ngai mangala, lokumu na ngai ya mwasi ya moto ezali nde wapi e e nakokoka te e e nalembi i.

Traduire

Je me suis demandée pourquoi j’ai si mal au cœur, mais en observant autour de moi (ma famille), je constate qu’il n’y a pas quoi d’inquiétant.

Je suis néanmoins consciente que les proches biologiques de mon mari ne me portent pas

Ils m’ont tendu des pièges, dans l’intention de me surprendre en délit d’infidélité

Je m’étais illusionnée que c’était une aubaine paradisiaque que d’épouser un homme riche

Et sous le toit conjugal, je me suis rendue compte d’autres réalités

Entre mon mari et moi, des gérants d’amour s’interposent. Si je demande quelque chose à mon conjoint, c’est une tierce personne qui me répond

Refrain

Mon Dieu, je ne saurai pas supporter de vivre dans ce mariage auquel je me suis laissé prendre par l’argent. Car ma belle-famille gère même mon budget ménager. Vraiment je ne saurai pas. Même des travailleurs de mon mari ne me donnent pas de la considération. Où est mon honneur de femme mariée ? Je ne saurai pas, j’en ai marre.

Couplet

Des proches biologiques de mon mari de même que d’autres personnes de son entourage me mettent mal à l’aise

Si mon mari me parle aimablement, eux, ils boudent

Mon mari m’aime chaleureusement, j’en suis convaincue. Ses proches biologiques l’ont dominé, certes, mais ses collègues de service ne le pourront pas, je vais les défier.

J’ai mal au cœur pour le sort affectif de mon mari. Il n’est pas libre d’agir, car enlisé dans l’armure de ‘’gérants d’amour’’

Ô toi, mon mari, je t’aime bien, ô toi mon mari, je récuse les ‘’gérants d’amour’’

Refrain

Mon Dieu, je ne saurai pas supporter de vivre dans ce mariage auquel je me suis laissé prendre par l’argent. Car ma belle-famille gère même mon budget ménager. Vraiment je ne saurai pas. Même des travailleurs de mon mari ne me donnent pas de la considération. Où est mon honneur de femme mariée ? Je ne saurai pas, j’en ai marre.(2x)

(Payne)