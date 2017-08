Dans 100 jours: Les IRR réalisent près de 90%

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est Mme le Secrétaire général au Plan qui a clôturé hier, au nom du ministre d’Etat, ministre du Plan, l’atelier de Revue finale des Initiatives à Résultats Rapides de la CoP-Rdc. La rencontre a récolté un succès, d’autant plus qu’elle a permis d’améliorer l’efficacité de suivi-évaluation, de la qualité des statistiques, de la maximisation des recettes, etc.

A l’issue de cette évaluation, des résultats des IRR lancées par la CoP Rdc du mois de mars au mois d’août 2017 se résument en la réalisation de jalon (75 à 100%) ; l’atteinte des objectifs des performances des différents IRR (65 à 100%) ; le changement obtenu dans la mise en œuvre des IRR sont notamment, l’éveil des consciences de tous les membres des équipes de changement, le respect du temps dans la mise en œuvre des activités, la mutualisation des synergies entre les membres, les bonnes pratiques partagées entre les membres des équipes, les coachs et les leaders stratégiques et politiques.

Dans son mot de clôture, Mme le Secrétaire général a remercié une fois de plus les leaders stratégiques pour avoir pris des engagements manifestes dans le sens de procéder à la mise en œuvre au sein de l’administration publique et pour la performance de la chaine de la planification, suivi, transparence budgétaire des programmes d’investissement public ainsi que pour les efforts entrepris pour améliorer la participation des femmes aux activités des IRR. « Tout en réitérant mes remerciements à vous tous, je vous recommande à veiller à la pérennisation et à la consolidation des actions IRR », dit-elle, avant de souhaiter à chacun bon retour.

Le satisfecit des organisateurs

Bien-avant Mme le Secrétaire général, la parole a été donnée à l’un des coachs, le Secrétaire permanent de la Communauté des pratiques des gestions axée sur les résultats de développement (CoP Rdc/GRD) pour faire le résumé de tous les deux jours. Il a rappelé que près de 4 groupes ont présentés les exposés, le 15 août dernier. Et pour hier, c’était le tour à 6 autres groupes d’exposer. Le fait qui a marqué l’attention de tout le monde, c’est le travail abattu par le groupe qui a travaillé sur les perceptions illégales au niveau des Petites et moyennes entreprises (PME), à travers l’amélioration des recettes de la commune de Kimbanseke de 22 millions de Francs congolais et 26 millions aujourd’hui dans les 100 jours.

Dans l’ensemble, dit-il, on a atteint plus de 90% de réussite. Cependant, il y a eu certaines difficultés compte tenu de l’environnement sur le plan politique, économique et social du pays. D’où la nécessité de s’adapter à la situation. « Nous avons montré que nous sommes capables de donner les fruits même si la situation n’est pas attendue. Il faut vous approprier, pérenniser les actions, les étendre », dit-il, en conseillant aux uns et autres d’être soudés, d’autant plus qu’ils ont beaucoup à travailler au niveau des leaders politiques.

(JMNK)