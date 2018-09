Cyclisme: Matondo Bebeka, Kitoko Chadrack et Inyuka Basunga au-dessus du lot au 15è GP PRODIMPEX

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Est bien qui finit bien ! Le 15è GP PRODIMPEX organisé en deux journées le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018 par la Ligue Provinciale de Cyclisme de Kinshasa ¨LIPROCYKIN¨, a vécu à la grande satisfaction des férus du vélo.

N’était concernée samedi pour le circuit fermé que la catégorie amateur, tandis que le dimanche trois catégories étaient concernées pour la course en ligne à savoir filles, juniors et amateurs. Etaient en lice 12 filles, 32 juniors et 27 amateurs. Au classement final, Niclette Inyuka Basunga qui a mené la course de bout en bout, s’est adjugée la 1ère place. Mbuyi Ngoya 2è, Yaligbo Kenzia 3è, Makiese 4è, Onya Charly 5è, Mbongo 6è, Onya Charly 7è, Ituwa 8è, Onya Célestine 9è et Kusinda 10è. Le départ pour les juniors était donné à 11h30 et l’arrivée constatée à 13h27. Temps réalisé 1h57 soit 117 minutes. Classement : 1. Kitoko Chadrack, 2. Ifambe, 3. Tshiamala, 4. Bokingi, 5. Kwe Tando, 6. Mbumba, 7. Kitata Jojo, 8. Kanteka, 9. Mawawu et 10. Mabuki. Chez les amateurs, Matondo Bebeka est sorti du lot. Le samedi 15, ce brillant cycliste avait remporté haut la main l’épreuve en circuit fermé par élimination directe sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. 27 cyclistes avaient pris le départ, Matondo était sorti vainqueur suivi de Loïc Tshiyana, Lumingu ‘’Gesac’’, Ipema et Liyanza.

Pour les amateurs, la journée de dimanche a été marquée par la course en ligne de 86 km dont le départ fut donné à 11h30 et l’arrivée a été constatée à 14h07 devant le siège de PRODIMPEX en face de la grande poste à la Gombe. Temps réalisé 2h37 soit 157 minutes. Moyenne réalisée : 32,8 km/h. Au classement général, 1. Matondo Bebeka 50 pts, 2. Loïc Tshiyana 46 pts, 3. Liyanza 44 pts, 4. Sela 43 pts, 5. Ipema 43 pts, 6. Lumingu 43 pts, 7. Kyungu 38 pts, 8. Nzuzi Manueno 35 pts, 9. Kimoto 9 pts et 10. Kwe Tando 9 pts.

Remise des Prix

Le sponsor représenté par M. Richard, a remis aux 4 premiers de la catégorie filles et amateurs engagés dans la compétition, un vélo KINGA 4X4. Côté junior, 5 vélos ont été remis aux 5 premiers. Et chaque coureur de trois catégories en lice s’en est tiré avec une enveloppe correspondante à la place occupée. Tout compte fait, la ligue a tenu bon en dépit du vent violent qui souffle présentement suite à la fronde de quelques cyclistes intoxiqués et soudoyés par une main noire pour saper les efforts de la ligue afin d’ébranler la Fécocy. Les membres de la ligue ont aplani le divergence et sont désormais soudés autour de leur présidente Maria Tsakou.

Antoine Bolia

