Cyclisme, Le 21 mai prochain: La Liprocykin, l’UA et les Ambassadeurs organisent le GP pour la journée de l’Afrique

Le dimanche 21 mai prochain, la population kinoise va vivre sur les principales artères de la ville, un événement hors du commun. En effet, ce jour-là, la Ligue Provinciale du Cyclisme de Kinshasa ‘’Liprocykin’’, en collaboration avec l’Union Africaine et le Groupe des Ambassadeurs africains, organisent un Grand Prix pour la journée de l’Afrique. La Monusco sera aussi de la partie. L’objectif poursuivi par les organisateurs est de tirer du dividende démographique en investissant sur la jeunesse.

En vue de peaufiner les stratégies pour la réussite de ce grand événement sur le plan organisationnel, sécuritaire et sportif, la Liprocykin a organisé une réunion avec les commissaires. Elle a eu lieu le samedi 13 mai en son siège de l’avenue Mbomu dans la commune de Kinshasa, non loin de l’avenue des huileries.

La réunion était présidée par MariaTsakou, présidente de la Liprocykin, et le 1er V/P Billy Ndala. Celle-ci a tourné essentiellement sur l’organisation de la course précitée.

*Que retenir du GP pour la journée de l’Afrique ?

Le 21 mai, il y aura en tout 3 types de course notamment : la balade de 10 km en vue d’agrémenter tout le monde. Seront de la partie, les apprentis, les cyclistes femmes et cyclistes hommes. Ensuite sera donné le départ pour les cyclistes hommes et enfin, le départ pour la course féminine d’un parcours de 15 km. Le départ pour ces différentes courses sera donné devant l’Hôtel Béatrice à la Gare Centrale de la Gombe. Plusieurs ambassadeurs ont confirmé leur participation. Une autre particularité est que la Liprocykin a invité sa consœur de Congo/Brazza qui sera aussi de la partie avec 4 coureurs et 2 dirigeants.

Quant à la course des cyclistes hommes, il y aura un grand tour qui partira du Boulevard du 30 juin (devant l’Hôtel Béatrice), tout droit Rond-Point Socimat, tout droit colonel Mondjiba, Kintambo Magasin, droite route du tourisme, chantier naval Chanic, gauche route de Matadi, tout droit Regideso, gauche avenue des écuries, droite Jean XXIII, Kintambo Magasin, Bld du 30 juin, droite 24 novembre, gauche Bld Triomphal, tout droit avenue Sendwe, gauche Bld Lumumba, tout droit N’djili quartier 1, retour gauche Bld Lumumba, droite Poids Lourds, arrivée à la Gare. Et 10 petits tours : Bld du 30 juin (devant l’Hôtel Béatrice), tout droit INSS, gauche Bld du 30 juin, gare centrale droite av. des Sénégalais, gauche av. du Flambeau, gauche Pont Bralima av. drapeau, gauche Poids Lourds et tout droit Gare centrale.

Quid des prix ?

Le 1er prix pour la course des hommes va recevoir un vélo d’une valeur de 5.000 $. Une cagnotte de 2.000 $ à dispatcher à tous les participants.

Le 1er prix pour la course féminine gagnera 1 vélo VTT (Vélo Tout Terrain). Une cagnotte de 1200 $ à dispatcher à toutes les participantes.

(Antoine Bolia)