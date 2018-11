Cyclisme, Grâce à son engagement pour la réduction du réchauffement climatique: La Liprocynoki signe un partenariat avec le Fonds Forestier du Nord-Kivu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis 2015, la Ligue Provinciale de Cyclisme du Nord-Kivu ‘’Liprocynoki’’ que préside Spraya Mwana Bwato a innové en s’assignant comme mission de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique à travers le reboisement à grande échelle et à la sensibilisation des sportifs et de la population sur la conservation de l’écosystème.

En date du 17 octobre 2018, la Liprocykin par sa lettre N° Liprocynoki/OFPROVI-SE/23/2018 avait sollicité une demande de partenariat à la Direction de Fonds Forestier National au Nord-Kivu car elle voudrait continuer les activités relatives à la conservation de la nature et des activités sportives pour l’élargissement de cette initiative sur l’étendue nationale. Elle est consciente que le Fonds Forestiers National peut l’aider à réussir son pari. La Liprocynoki sollicite son appui car elle voudrait que cette dernière puisse insérer dans le planning des stratégies nationales de sensibilisation sur le reboisement et la protection de l’environnement. Dans sa réaction confère sa correspondance N° 123/FFN/DP-NK/MKN/01/2018, M. Maneno Kakule Ndavugila, Directeur Provincial du FFN Nord-Kivu a accepté cette demande tout en promettant son engagement et suivi auprès de sa haute hiérarchie pour la réussite et la pérennité dudit partenariat et il a prié la Liprocynoki au respect des lois et textes réglementaires en matière forestière de la RDC.

Pour ceux qui l’ignorent, avec l’appui du Fonds Mondial pour la nature WWF/Est RDC, la Liprocynoki qui pratique un cyclisme durable lequel se développe en tenant compte de l’impact de ses activités dans les domaines sociaux, environnementaux et économiques, a eu à développer le Vélo Club environnemental. Lors de cette compétition qui se déroulent en deux étapes. Par cette organisation, la Liprocynoki associe les activités sportives et environnementales au Nord-Kivu avec objectif de connecter les sportifs et toute la communauté à la nature afin que ceux-ci intègrent le processus et contribuent tant soit peu à la réduction du réchauffement climatique à travers une prise de conscience responsable. Le 1er jour, après le départ symbolique, la 1ère étape concerne la randonnée écologique ou environnementale dans le site du paysage du Parc de Virunga ou dans une autre zone ciblée par le ministère provincial en charge de l’environnement ou par la coordination provinciale de l’environnement et développement durable du Nord-Kivu pour planter des plantules. A la même occasion, la Liprocynoki en profite pour véhiculer le message de sensibilisation sur l’importance de l’arbre pour la vie humaine. Le 2è jour ou étape concerne la course cycliste proprement dite. Comme d’aucuns peuvent le remarquer, la Liprocynoki pratique un cyclisme à vocation environnemental engagé au concept sport et développement Durable. Cette logue doit être appuyée afin qu’elle apporte sa contribution à l’épineuse question de société qu’est le développement durable.

Antoine Bolia

