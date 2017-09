Cyclisme, A l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment ambassade: La Liprocykin projette le GP Ambassade de Belgique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les cyclistes rd congolais peuvent d’ores et déjà pousser un ouf de soulagement. En effet, à l’occasion de l’inauguration prochaine, fin nombre 2017 du nouveau bâtiment devant abriter l’Ambassade de Belgique, la Ligue provinciale de Cyclisme de Kinshasa ‘’Liprocykin’’ et l’ambassade de ce pays, projettent l’organisation du Grand Prix Ambassade de Belgique.

Amoureux du cyclisme, l’actuel ambassadeur de la Belgique en RDC qui avait participé à la balade organisée par la Liprocykin lors du GP de l’Unité Africaine, avait songé depuis longtemps comment soutenir les cyclistes kinois par l’organisation d’une course cycliste.

Jadis, l’ambassade de la Belgique avait organisé plus de 20 courses à Kinshasa dont l’une remportée par Tabu Babalo et une autre par Ndombasi, actuel commissaire. Il nous revient que l’Ambassade de Belgique promet des prix très alléchants aux cyclistes. Elle mettra en jeu 3 vélos destinés au gagnant de chaque catégorie dames, juniors et seniors.

Comme d’aucuns peuvent le remarquer, le GP Ambassade de Belgique, est une course qui s’annonce grandiose car elle sera rehaussée de la présence du 1er ministre Bruno Tshibala, du ministre des affaires étrangères belge, du Gouverneur de la ville de Kinshasa, du ministre des sports Papy Niango et de nombreux autres invités.

En vue de permettre aux cyclistes de se préparer en conséquence, il y est prévu un départ provisoire avec comme itinéraire : Départ Boulevard du 30 juin devant l’Ambassade de Belgique, blvd du 30 juin, gauche 24 nov., droite Lingwala, Ngiri-Ngiri, Kimbondo, droite Bandalungwa, Inga droite Kasa-Vubu, gauche Gambela Rond Point (Kasa-Vubu), Place des Anciens combattants, tour à gauche Rond Point Kasa-vubu, Gambela gauche, Kasa-vubu Rond point victoire( Kalamu), droite Oshwe gauche (Kalamu) couloir Madiakoko, droite Pozo, Sendwe à gauche Bokassa, droite Militant ISTa, droite (Limete), flambeau Bralima, droite (Barumbu), sénégalais, gare centrale, gauche blvd du 30 juin devant l’ambassade (Gombe). Plus ou moins 28,200 km.

Vrai Départ

Blvd du 30 juin devant l’Ambassade (Gombe) tout droit colonel Mondjiba, Rond Point Kintambo, droite Chanic, gauche route de Matadi, maison communale Ngaliema, Regideso, gauche Ecurie, droite Jean 23, gauche Kintambo Magasin, colonel Mondjiba, Blvd du 30 juin droite, 24 novembre, gauche (Lingwala), Gombe, triomphale, droite Kasa-vubu, Kinshasa, Sendwe droite Bld Lumumba, quartier 1 Ndjili gauche Blvd Lumumba, droite poids Lourd, gauche Barumbu, gare centrale, blvd du 30 juin devant l’Ambassade Gombe.

12 petits Tours

Blvd du 30 juin devant l’Ambassade, gauche 24 novembre, gauche Mont des arts, gauche Huilerie, gauche Blvd du 30 juin.

Total 111 km. L’itinéraire étant connu, les cyclistes sont priés de se préparer en conséquence pour espérer gagner les grands prix qui seront mis en jeu.

(Antoine Bolia)