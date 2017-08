Cyclisme, A l’initiative du Groupe Rawji: Bientôt une équipe de cyclisme à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Comme d’aucuns ne l’ignorent, le cyclisme marche de pair avec le sponsoring. Sans cela, les cyclistes pratiquant de la RDC souffrent énormément car les matériels sont très coûteux.

Les journalistes ayant couvert la 14ème édition du Grand Prix Prodimpex organisée par la Ligue provinciale de Cyclisme de Kinshasa’’Liprocykin’’, ont été ravis d’apprendre de la bouche de M. Vishal, Directeur commercial et de marketing de Prodimpex, de très bonnes nouvelles qui feront plaisir aux amoureux de la discipline.

En effet, le Groupe Rawji à travers une de ses branches en sigle ‘’Prodimpex’’ Vélo Kinga 4 x 4, un grand sponsor de la Liprocykin, va bientôt créer une équipe de cyclisme comme jadis BB (Beltexco).

Ceux qui suivent de près les activités du cyclisme congolais, savent que depuis longtemps (14 éditions déjà), cette entreprise ne cesse d’aider la ligue provinciale de cyclisme dans l’encadrement de la jeunesse congolaise aimant le vélo.

Il nous revient qu’une équipe composée de 6 coureurs cyclistes ( 4 coureurs seniors, 2 coureurs dames, 2 coureurs juniors, un entraineur, un mécanicien, un soigneur et 1 ravitailleur) sera mise sur pied pour confirmer les dires de M. Vishal.

En attendant, les coureurs vont utiliser leurs propres vélos qu’on va embellir en remplaçant des pièces, jusqu’au moment où l’entreprise va s’en charger pour leur trouver des vélos appropriés.

Le Journal L’Avenir trouve que c’est une initiative qui va stimuler davantage d’autres entreprises de la place à lui emboîter le pas. Itel et Bracongo sont citées pour cette démarche. C’est une très bonne chose qu’on ait autant d’équipes dont les coureurs porteront les maillots frappés aux couleurs de ces entreprises aussi bien pendant les entrainements que lors des courses ou compétitions sur toute l’étendue de la République, à ne pas se méprendre, ça sera une bonne publicité pour elles. On l’a vu par le passé lorsqu’on avait des équipes telles que Goodyear, Azda, Beltexco, Marbreza, FCK etc. Si cela a existé hier, pourquoi pas aujourd’hui ?

(Antoine Bolia)