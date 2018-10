Cyclisme: A cause de la forte pluie d’hier, La Liprocykin n’a organisé qu’une balade jusqu’à Kinkole

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Contrairement au programme arrêté, la Ligue Provinciale de Cyclisme de Kinshasa’’Liprocykin’’qui projetait organiser une course cycliste hier dimanche 21 octobre à Nsele et dont le départ symbolique devrait être donné à la Station Shell à Matete, dame la pluie s’est mêlée à la fête et a tout gâché.

Pour lier l’utile à l’agréable, vu la présence de plus de 30 cyclistes, la Ligue qui a attendu en vain que la pluie cesse à Bibwa, a improvisé une balade jusqu’à Kinkole. Signalons que la ligue avait organisé le jeudi dernier une réunion au cours de laquelle elle avait annoncé le challenge Yamaha et à l’occasion exposa la fameuse moto.

Par ailleurs, la Liprocykin invite les cyclistes kinois à bien se préparer car le championnat provincial est prévu le 18 novembre prochain. Chacun est tenu d’affûter ses armes car le cyclisme est une discipline par excellence qui est d’abord individuelle.

Antoine Bolia

