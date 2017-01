Cultur’A Pays Vie: Les séances de répétition ont repris à Ngiri Ngiri

En attendant le retour au pays de son leader charismatique Félix Wazekwa qui continue à séjourner à Paris pour la finalisation de son livre sur les verbes, l’orchestre Cultur’A Pays vient de renouer depuis le jeudi 18 janvier avec ses activités au sanctuaire « Gilette d’Or » situé au croisement des avenues Lokelenge et Gambela dans la commune de Ngiri-Ngiri.

Outre des séances de répétition qui se déroulent à un rythme bien synchronisé, le groupe cher à S’Grave continuent inlassablement avec les travaux de réalisation de son prochain opus intitulé « Boza mabe ». Dans l’entre-temps, pour le plaisir des amateurs de la bonne musique qui distille cette formation musicale, les guichets de nombreuses maisons des disques de Kinshasa sont à la disposition de tous les discophiles pour se procurer de l’opus « I love you » qui est encore disponible avec des belles chansons qu’il renferme.

De Paris où il se trouve, Félix Wazekwa compatit au deuil qui vient de frapper à la porte de maman Nicole Dibambu Kitoko, DG ai de la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise, par la mort inopinée de son époux le Colonel Franck Kitoko survenue le lundi 16 janvier 2017 à Kinshasa. Il présente ses condoléances les plus émues à la famille éplorée et prie le Très Haut de réserver une paix durable et éternelle à l’âme de l’illustre disparu.

(Kingunza Kikim Afri)