Cultur’a Pays Vie: Félix Wazekwa recadre les choses et annonce la sortie de « Boza mabe »

Après avoir ébranlé l’espace musical pendant un temps relativement long avec son bonus « Fimbo » qui est devenu l’hymne de la victoire sur le continent de 2015 à 2016, l’artiste-musicien Félix Wazkwa S’Grave, surnommé aussi « Monsieur Google », patron de l’orchestre « Cultur’a Pays Vie », a regagné la capitale congolaise en vue de recadrer certaines choses.

Revenant sur le sol de ces ancêtres après plusieurs mois d’absence, – d’autant qu’il s’était retiré à Paris pour préparer son livre sur les pros -verbes intitulé « Le petits bonbons du savoir »-, S’Grave coordonne un grand travail. Toutes affaires cessantes, il s’adonne actuellement à la réalisation de son nouvel opus baptisé « Boza mabe ».

Ce sera une œuvre autrement conçue que celles qu’il aurait déjà lancé jusque-là. « Boza mabe », à voir les choses à la loupe, est une diatribe que le prix Nobel du verbe, sagaie à la main droite, concocte à l’intention de la jeune génération musicale congolaise qui ne prend plus son travail au sérieux. Les œuvres ne sont plus bien écrites et elles contiennent, dans l’ensemble, aucun message informatif. Les artistes-musiciens du moment ne préférent que recourir aux cris immoraux, truffés d’insanités qui ne donnent aucune leçon de moral à la génération montante. C’est dans cet ordre-là que « Boza mabe » de Félix Wazekwa va tenter de remettre la pendule à l’heure. Sauf changement, ce disque sera lancé dans les bacs le lundi 15 mai 2017 à l’aube !

Qu’on se le dise !

(Kingunza Kikim Afri)