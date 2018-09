Cultur’a Pays vie: A quand la sortie du disque “Boza mabe”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après la vague “Fimbu” qui avait dernièrement défrayé la chronique et avait permis à l’orchestre “Cultur’a pays vie” à percevoir le bout du tunnel, S’Grave Felix Wazekwa avait trouvé l’opportunité de revisiter le studio pour l’enregistrement d’un nouvel opus. Tous les ingrédients étaient réunis pour la réalisation de l’opus “Boza mabe”, une nouvelle trouvaille du prix Nobel du verbe.

Aussitôt dit, le groupe s’est retiré au studio pour parfaire ce disque qui devrait avoir dans sa chorale une nouvelle touche apportée par le retour du chanteur Ceden Play Orana, un ancien de l’orchestre qui l’avait quitté dans le temps pour des raisons de convenance personnelle. Mais, depuis lors, cette formation musicale qui continue pourtant à restituer une bonne figure, se retrouve dans l’impossibilité de sortir son nouvel opus tant attendu par le public et, pour cause?

Une certaine opinion avance que nonobstant la bonne ambiance qui régnait au sein de Cultur’a pays vie, il y a certains musiciens du groupe qui ne sont pas contents du retour de “Ceden Play Mongongo ya b’anzelu” qu’ils trouvent trop arrogant. Ils bouderaient par le fait même leur participation à certaines séances d’enregistrement au studio. Mais une source sûre nous signale que tout est près, on attend que S’Grave qui est à Paris puisse mettre la dernière sauce avant de présenter ce met succulent au public.

A l’heure où nous en sommes, la dernière décision ne viendra que de S’Grave pour recadrer les affaires au sein de son orchestre et de décider la sortie de “Boza mabe” sur le marché avec à la pointe, la voix mielleuse du chanteur emblématique Ceden Play Orana.

Kingunza Kikim Afri/Cp

