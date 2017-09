Crise humanitaire en RDC : la Belgique mobilise 6 millions € d’aide supplémentaires

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une bonne nouvelle en faveur de la Rd Congo. Sous l’impulsion du vice-Premier ministre et ministre en charge de Coopération au Développement Alexander De Croo, la Belgique va mobiliser 6 millions d’euros d’aide humanitaire supplémentaire pour faire face à la situation humanitaire alarmante en RDC. Cette annonce a été faite le mercredi 20 septembre 2017 par le ministre à New York. Ce, à l’occasion d’un entretien qu’il a eu entre autres avec l’émissaire spécial de l’ONU pour les Grands Lacs, Saïd Djinnit, et le coordinateur humanitaire de l’ONU Mark Lowcock. Le ministre De Croo demande à la communauté internationale de libérer, elle aussi, plus de fonds humanitaires.

Les six millions d’aide humanitaire supplémentaire seront affectés à des organisations humanitaires actives sur le terrain en RDC : le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et la Croix-Rouge internationale. Cela porte le montant engagé cette année par la Belgique en faveur de l’aide humanitaire à la population congolaise à plus de 14,5 millions d’euros. Cet effort vient s’ajouter aux cinquante millions d’euros que la Belgique mobilise pour les budgets généraux de ces organisations humanitaires, qui sont aussi affectés en partie à la RDC.

“Le conflit interne au Kasaï et dans d’autres régions de RDC entraine des déplacements massifs de population, affectant la sécurité alimentaire et favorisant la propagation de maladies comme le choléra. Cette année, pas moins de huit millions de Congolais ont besoin d’assistance humanitaire, soit plus de dix pour cent de la population. La situation sur le terrain dégénère. Nous ne pouvons plus rester silencieux”, a déclaré Alexander De Croo.

Près de quatre millions de personnes déplacées

Le conflit interne qui a éclaté dernièrement dans la province du Kasaï s’est depuis lors étendu à de grandes zones en RDC. Le nombre de personnes déplacées a augmenté l’an dernier pour atteindre un nombre record de 3,8 millions. Dans le Grand Kasaï, 1,4 million de personnes sont déplacées. Plus d’un million d’entre elles se sont ajoutées depuis début 2017, dont 800.000 mineurs. On assiste ainsi au Grand Kasaï au déplacement interne de population le plus rapide dans le monde.

Les organisations humanitaires ont conscience qu’elles doivent intensifier leurs efforts mais l’attention internationale pourtant indispensable et les financements font défaut. L’ONU estime les besoins humanitaires à plus de 800 millions d’USD, dont seul un quart est couvert à ce jour.

D’où cet appel international de de Croo : “Le fait qu’il n’y ait toujours pas d’élections crédibles et inclusives en vue contribue bien entendu au climat actuel de violence et d’impunité. En mobilisant des moyens humanitaires supplémentaires, je veux donner aux Congolais le signal que la Belgique continue à se soucier de leur sort. Nous continuons à suivre de près la situation et nous appelons la communauté internationale à ne pas oublier la population congolaise”, a-t-il terminé.

Emmanuel Badibanga