Crise du pool (Brazzaville): Un appel au dialogue inclusif des communautés

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Haut-commissaire à la réinsertion des Ex-combattant (HCREC) au Congo, M. Euloge Landry Kolelas, a lancé ce jour à Brazzaville, un appel pressant, pour un dialogue inclusif des communautés dans le département, en vue de la consolidation de la paix au Pool. Au cours d’un Echange avec la presse, le Haut–Commissaire, a souligné la nécessité de créer des plateformes de réconciliation dans chaque district du Pool, afin d’apporter l’apaisement au sein des populations locales.

« Nous pensons que les populations du Pool doivent se parler. Cela se fera dans chaque district du département, à travers les plateformes de réconciliation aux niveaux de la localité du département et du Conseil National du dialogue », a déclaré le Ministre Kolélas, dans le cadre du projet intitulé « Consolidation de la paix et démarrage du processus DDR (Démobilisation – Désarmement et Réinsertion) dans le Pool au Congo »’, lancé le 18 septembre 2018 à Kinkala.

« Nous avons commencé par le lancement officiel de ce programme à Kinkala, avec les sessions de formation en droits Humains auprès des agents de la gendarmerie, la police et la société civile. Cela est nécessaire pour que le DDR se passe dans les meilleures conditions. Ces projets sont des prés acquis pour la réussite du programme de Démobilisation – Désarmement – Réinsertion et Réintégration (PDDR) des Ex-combattants Ninjas Nsiloulou du pasteur Ntumi dans le Pool », a notifié le haut – Commissariat.

« Avec tout ce qui s’est passé dans le Pool, aux niveaux des Ex-combattants, des populations civiles, il faut à tout prix instaurer le dialogue, avec une réconciliation au préalable, pour une meilleure consolidation de la paix dans le département », a reconnu le ministre Kolélas, pour justifier l’impérieuse nécessité d’un dialogue intercommunautaires.

« Nous pensons que cette réconciliation est nécessaire. Il faut que les uns et les autres se parlent, dialoguent et se pardonnent, pour vivre ensemble et en paix. Car on ne peut pas faire la paix sans dialogue », a insisté le Haut-Commissaire Landry Euloge Kolélas, en ajoutant que sans dialogue , rien ne peut se faire au niveau des communautés victimes de la crise du Pool.

« Toutes les populations du Pool sont amenées à s’impliquer pour la réussite de ce processus à savoir les Ex-combattants, les populations civiles, les élus du peuple comme les conseillers, députés et sénateurs originaires des différents districts du Pool », a rappelé le Haut-commissaire.

‘’ On ne peut pas aller vers le désarmement, la paix, sans pourtant que les acteurs se parlent en amont ce n’est pas possible. Il nous faut le dialogue inclusif des communautés ’’ a exhorté le ministre Kolélas en charge de la réintégration.

Sur les avancées et à la réussite du processus DDR lancé depuis le 7 août 2018 dans le Pool, le Haut-commissaire, a souligné qu’il y a déjà en huit (8) initiatives de DDR au Congo, qui ne sont pas arrivées au bout.

‘’ Nous avons capitalisé les échecs et les avancées des programmes précédentes, avant de produire un programme conséquent pour le département du Pool, en nous inspirant des expériences antérieures, afin de corriger les erreurs du passé. Nous pensons que cette fois-ci, nous allons régler définitivement la situation de la crise du Pool ’’, a-t-il rassuré la presse.

Evoquant l’opération de ramassage des armes et munitions de guerre auprès des ex-combattants, le ministre a dévoilé que près de 1800 armes ont été ramassées par la Commission Ad hoc mixte et paritaire, dans le cadre de l’application de l’Accord du 23 décembre 2017 entre le gouvernement congolais et le Révérend Fréderic Bintsamou alias pasteur Ntumi Ex-chef rebelles dans les forêts du pool .

« Le ramassage d’armes est une opération permanente pour le Haut-commissariat, il faut instaurer la confiance auprès des ex-combattants pour remettre les armes, à travers le dialogue, en apaisant les esprits dans les sensibilisations communautaires de proximité », a – t-il fait savoir.

Abordant les revendications du pasteur Ntumi, question posée par le correspondant de la Rtga World au Congo, le Haut-commissaire a précisé que c’est un fils du Pool qui a perdu ses biens, comme les autres victimes de la crise du Pool.

‘’ Nous le classons au niveau du relèvement communautaire. Il y a des maisons à réhabiliter, des infrastructures. Son problème est légitime, on le fera dans les mêmes conditions que les autres cas de la population civile ’’, a dévoilé le ministre Kolélas.

Il y a d’autres programmes en dehors du PDDR, à l’exemple du don japonais au Pool, ainsi que d’autres partenaires qui sont impliqués dans la réhabilitation des infrastructures de base, l’assistance communautaire dans le cadre de la réponse humanitaire, à travers le département du Pool au Congo, a – t- on apprit.

Ainsi, il n’y a pas que les ex-combattants, il y a aussi les populations civiles, les communautés locales, sur la base des projets porteurs, pour une assistance de proximité, a fait remarquer le ministre Kolélas.

En répondant sur la vie du MCDDI du président fondateur Bernard Bakana Kolélas, le président actuel du parti , M. Euloge Landry Kolélas, a confirmé qu’il n’Y a pas de nuages sombres. « Le parti se porte à merveille. Les lendemains meilleurs sont attendus. Il faut nous mettre résolument au travail. Le MCDDI travaille dans le silence, sans faire du bruit », a-t-il réaffirmé aux medias.

Roch Bouka/Correspondant de la Rtga World au Congo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.