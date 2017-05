Coupes Interclubs de la CAF: TP Mazembe domine CF Mounana

*Bien avant, V. Club s’est incliné devant Espérance de Tunis

Les Corbeaux du Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi ont dominé par un score de deux buts à zéro, les Gabonais du CF Mounana. Match comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui s’est joué hier dimanche 14 mai au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Une belle entrée en lice dans le groupe D, où le tenant du titre a donné une leçon à Mounana qu’il a affronté pour la première fois de l’histoire. Sur ce, Mazembe prend la tête du groupe, après le nul de vendredi dernier entre Supersport et Horoya (2-2). Après un match plus ou moins équilibré à la première période, l’inévitable attaquant congolais, Mputu Mabi Trésor va trouver la faille en marquant de la tête sur un centre d’Issama Mpeko à la 16ème minute.

De retour des vestiaires, le TP Mazembe va poursuivre sa domination sur Mounana. C’est ainsi qu’à la 49ème minute, le capitaine Rainford Kalaba va doubler la mise sur une reprise de volée victorieuse après un centre de Salomon Asante. Qu’à cela ne tienne, les Corbeaux de Lubumbashi ont remporté la rencontre et prennent provisoirement la tête du groupe D.

AS V. Club tombe devant Esperance de Tunis

Bien avant, les Dauphins noirs de l’AS V. Club de Kinshasa se sont inclinés, vendredi 12 mai au stade de Rades, face à l’Esperance sportive de Tunis par un score d’un but à trois. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la 1ère journée de la phase des groupes-aller de la 21ème ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF). Une défaite pas lourde pour les Kinois qui espèrent à une remuntada au retour. En attendant cela, il sied de signaler que l’Esperance sportive de Tunis avait bien négocié son premier pas de la phase de poules par un score écrasant face aux hommes de Florent Ibenge.

Le team vert et noir de la Capitale Kinshasa a, par l’entremise de son joueur, le Camerounais Yazid Atouba, ouvert le score à la 10ème minute. Et pourtant, cette ouverture de score ne décourage pas les Tunisiens qui vont maintenir la pression sur les Kinois jusqu’à égaliser à la 20ème minute par l’ivoirien Coulibaly Fousseny, à la 25ème minute. Et dans la même première partie de la rencontre, Espérance de Tunis parvient à alourdir la marque sur un penalty transformé par Taha Khenissi. Après la pause, les deux clubs regagnent l’aire de jeu et les tunisiens reviennent plus forts que les Congolais. Première conséquence, le joueur de l’AS V. Club, Bangala Litombo va écoper d’un carton rouge, après un mauvais tacle contre un attaquant espérantiste. En dépit de plusieurs changements réalisés du côté de l’AS V. club, ce dernier n’a pas pu remonter la pente pour revenir au score. Et vers la 87ème minute, les verts et noirs de la RDC finissent par encaisser le 3ème but par Anicet Bradi. C’est sur ce score de 3 buts à 1 en faveur d’Espérance de Tunis, que l’AS V. Club rentre à Kinshasa pour attendre son match de la 2ème journée prévu le 23 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte face Mamelodies Sundowns.

(Altesse B. Makambo et Sarah Bukasa)