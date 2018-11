Coupes Interclubs de la CAF: Pour les tours préliminaires, L’AS V. Club, TP Mazembe, DCMP et Nyuki connaîtront leurs adversaires ce samedi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La Confédération Africaine de Football (CAF) procédera ce samedi 3 novembre au tirage au sort des tours préliminaires de ses compétitions interclubs. Ce sera en marge de la réunion du comité ad hoc de ces compétitions qui aura lieu à Rabat au Maroc.

Pour la RDC, quatre clubs vont prendre part à ces deux compétitions africaines pour la saison sportive 2018-2019. Il s’agit notamment de l’AS V. Club, du TP Mazembe qui joueront la Ligue des Champions de la CAF. Ensuite le DC Motema Pembe (Dcmp), et l’AS Nyuki qui prendront part à la Coupe de la CAF.

Le calendrier déjà publié révèle que la phase aller des tours préliminaires de ces deux compétitions continentales se jouera du 27 au 28 novembre 2018, et la phase retour du 4 au 5 décembre 2018.

Par ailleurs, la 1/16 de finale se tiendra du 14 au 16 décembre et le retour du 21 au 23 décembre 2018. La phase des groupes quant à elle débutera le 28 décembre, et la super coupe de la CAF saison 2018 se jouera le 29 décembre de la même année.

Altesse B. Makambo

