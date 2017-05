Coupes Interclubs de la CAF: L’AS V.Club désillusionnée à domicile par Mamelodi Sundowns

Les sportifs congolais s’imaginaient toutes les scènes, sauf ce qui est arrivé à l’AS V. Club face à Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud hier mercredi 24 mai 2017 au stade des Martyrs de la Pentecôte. L’équipe de Kinshasa vient de subir une humiliation en perdant 1 but à 3 pour le deuxième match de la phase de groupes de la 21ème Ligue des champions. Sans âme, l’équipe de Kinshasa n’a pas saisi son peu de temps fort devant le carré adverse dans le premier quart d’heure. Mais à la 10ème minute, les Sud-Africains, à travers Zakri, ratent un duel face à Lukong. 13 minutes après, Tebogo Joseph Lagerman, d’une tête plongeante, va conclure une action collective. A 1-0, les Veclubiens se réveillent, poussent mais sont butés par des déchets techniques.

Ayant compris qu’il fallait tenter de percer par les ailes, Ngonda, le latéral gauche de vert noir, lance une course séquencée par des dribles, avant de faire un centre et trouve Etekiama qui fera une remise à Sidibé, qui à son tour va le fouetter. A 1-1, on joue l’entame du deuxième quart d’heure.

Le jeu restera assez équilibré à part des attaques franches et des occasions nettes de Mamelodi qui, à la 42 ème minute va heurter le poteau de l’AS V.Club. Au retour du vestiaire, l’AS V. Club s’est éteinte. Les poulains d’Ibenge affichent une autre mine. Inexistant, Mukoko Batezadio souffrant à la veille du match cède la place à Lusadisu Basisila, mais rien ne change. Du côté des visiteurs, c’est prime time. Une erreur dans la conservation de ballon de Munganga Omba dans l’axe, Yannick Krahire Zakri en profite pour battre le portier Lukong Bongaman.

Assommés, acculés, les Dauphins Noirs se sont fait rabattre sur le caquet. Silence de cimetière du côté des Moscovites, mais pas en face. Les supporters de Renaissance et DCMP, en front commun pour la circonstance, se font entendre à gorge déployée.

Le malaise dans l’axe des dauphins noirs va craquer à la 77ème avec la bourde de Thierry Kasereka, qui jouait là son premier match de haut niveau cette saison. Sibusiso Vilakazi, d’une frappe ratée trouve le cadre de Lukong, 3-1, les carottes sont cuites. L’entrée de Sugira Ernest ne changera rien, mais va plutôt compliquer encore la donne puisqu’aux dernières secondes, Mhalaka a loupé l’occasion d’étrangler les vert noir. Bref, la ville de Kinshasa a assisté à un match à sens unique.

Dans deux sorties, les Kinois perdent 6 points, encaissent 6 buts et en marquent 2 seulement. La prochaine rencontre est fixée le week-end du 2 au 4 juin2017. Des questions méritent d’être posées sur l’avenir de Florent Ibenge. Conjugue-t-il déjà sa gloire au passé ? Est-ce déjà la fin d’une épopée ? L’avenir nous en dira plus.

En conférence de presse d’après match, Jean-Florent Ibenge reconnait la supériorité de l’équipe Sud-Africaine de Mamelodi Sundowns, mais dit que ses défenseurs ont fait des cadeaux à l’équipe Sud-africaine et félicite les supporters pour leur comportement exemplaire lors du match depuis qu’il est dans l’AS V.Club. Il ne l’oubliera jamais dans sa vie. Qu’ils continuent ainsi à soutenir leur club même dans les moments difficiles. Mathématiquement, il devient difficile mais nous allons continuer à travailler, dit-il au chevalier de la plume et du micro

Quant à l’entraineur Sud-africain de Mamelodi Sundowns, M. Titson Masimane, il dit respecter l’équipe de l’AS V.Club. Malgré les bourdes de l’adversaire, il n’a pas été facile pour nous, dit-il à la presse.

(Onassis mutombo)