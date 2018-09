Coupes Interclubs de la CAF: La suite de l’équipe du TP Mazembe a rejoint le coach Mihayo Isama et Meschack mercredi dernier à Lunda

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La veille du départ en Angola pour les quarts de finale aller, les hommes de David Mwakasu ont disputé un match amical, la troisième de la série, ce mardi 11 septembre devant Forest Rangers FC. Ce mercredi place au voyage, d’abord par route entre Ndola et Lusaka, ensuite les Corbeaux prennent l’avion pour atteindre Luanda dans la soirée.

Dans l’équipe de départ ce mardi, un seul titulaire : Kabaso Chongo. Les dix autres : Ibrahim Mounkoro, Damien Mwelwa, El Jireh Nsingani, Arsène Zola, Eddy Luanyi, Najeeb Abbas, Prince Kwasi, Deo Kanda, Abdoulaye Sissoko et Landry NTankeu. Avec des éléments sans beaucoup de temps de jeu dans les jambes, les Corbeaux n’ont pu faire mieux que de concéder une défaite, battus 1-0 par Forest Rangers.

Après trois matchs tests, le staff technique a suffisamment d’idées sur ce que seront ses 18 pour affronter Primeiro Do Agosto. S’agissant des internationaux, le coach Pamphile Mihayo a rallié directement Luanda en provenance de Monrovia. Dans sa suite, Djos Isama et Meschack Elia. Les trois sont arrivés dans la capitale angolaise tôt le mardi. Sylvain Gbohouo séjourne quant à lui à Lusaka, le gardien ivoirien sera rejoint ce mercredi par le groupe qui partira de Ndola tôt le matin pour prendre son avion à partir de la capitale zambienne. Rainford Kalaba, Nathan Sinkala et Kabaso Chongo sont au QG depuis dimanche. Silvain Bgohou rejoint le groupe qui était à Ndola à partir de Kigali au Rwanda où son équipe a joué contre les Amavubi du Rwanda.

Gaby Mass

