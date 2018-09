Coupes Interclubs de la CAF: La délégation de l’AS V.Club quitte Kinshasa ce jeudi matin pour Berkane au Maroc

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La délégation de l’AS V.Club quitte Kinshasa ce jeudi matin (nuit de mercredi à jeudi) par Royal Air Maroc pour Berkane au Maroc via Casablanca, où elle sera reçue par Renaissance Sportive de Berkane en match retour de la 15ème Coupe de la Confédération de la CAF (Confédération africaine de football).

Il est à rappeler que les Dauphins Noirs de la RDC se sont imposés 3-1, dimanche dernier au stade des Martyrs. Le plus grand score de quarts de finale de toutes les deux compétitions confondues. Le match retour est prévu dimanche 23 septembre 2018 à 20h00’.

L’Algérien Mehdi Abid Charef dirigera le match retour Mazembe –Primeiro de Agosto en Ligue des champions

L’Algérien Mehdi Adid Charef dirigera le match retour le quart de final de la 22ème Ligue des champions entre les Corbeaux de TP Mazembe de la RDC et Clube Despotivo Primeiro de Agosto d’Angola, samedi 21 septembre 2018 à 15h00’, soit (14h00’ TU) au stade Mazembe de la Commune de Kamalondo à Lubumbashi .

Mehdi Abid Charef sera assisté le long de lignes par ses compatriotes, Abdelhak Etchiali (assistant 1), Mokrane Gourari (assistant 2). Le match aller entre les deux équipes s’était soldé par un score vierge.

Les autres quarts de finale se présentent de la manière suivante: le 21 septembre 2018 : Etoile sportive du Sahel (Tunisie)-Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) :(1-2), 17h00’ Wydad Athletic Club (Maroc)-Entente Sportive Setifienne (Algérie) : (0-1) 20h00’

Le 22 septembre 2018 : Al Ahly SC (Egypte)-Horoya AC (Guinée) 0-0 21h00’

Gaby Mass

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.