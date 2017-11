Coupe de la CAF, TP Mazembe : Frédéric Kitengie allume, Papy Niango s’explique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Réagissant à un tweet posté hier lundi 27 par le Manager général de l’équipe vainqueur de la Coupe de la CAF, Frédéric Kitengie Kinkumba, qui ne reconnaît pas avoir reçu aucune prime du gouvernement congolais pour le compte du Tout Puissant Mazembe, le ministre des Sports et Loisirs, Me Papy Niango demande depuis Johannesburg, dans un communiqué de presse, des explications à l’équipe de Lubumbashi et s’explique.

Dans la matinée d’hier, Frédéric Kitenge a publié sur son compte twitter sa vérité des faits : « Le TP Mazembe n’a jamais reçu une quelconque prime d’encouragements du gouvernement. Personne n’a rien remis au club ».

Ce qui n’a pas visiblement plu au ministre des Sports qui se trouve bloqué comme d’ailleurs avec la délégation du TP Mazembe à l’aéroport Air Tambo de Johannesburg, à destination de Kinshasa via Lubumbashi.

Dès l’attaque, il s’est dit indigné de ce tweet du Manager méconnaissant la prise charge de Mazembe par le gouvernement de la RDC.

Papy Niango a apporté quatre précisions !

Dans son communiqué, le ministre des Sports et Loisirs met au grand jour l’apport de son gouvernement à une équipe congolaise budgétivore : « 1. Depuis l’étape des quarts des finales de la Coupe de la Confédération, le ministre Papy Niango a personnellement effectué le déplacement de Lubumbashi à chaque match de Mazembe pour lui témoigner le soutien nécessaire, au nom du gouvernement Tshibala ; 2. Après sa qualification pour la finale, le gouvernement a pris en charge 14 jours de stage du Tout Puissant Mazembe à Rabat, au Maroc. Ce stage fermé a permis au TP Mazembe de parfaire sa préparation et l’a amené au titre aujourd’hui vanté. Ce seul stage a coûté 278.000 U$ aux contribuables congolais. Le gouvernement a donc tout pris en charge, notamment 37 billets d’avion pour Lubumbashi/Rabat, aller-retour, le logement et la restauration, des primes pour 3 matchs amicaux…; 3. Grâce à l’intervention du ministre Papy Niango auprès du Président de la République, le gouvernement a payé à Mazembe, la veille de leur match aller et ce par un versement direct dans son compte bancaire, un montant total de 251.500$. Plusieurs preuves en font foi pour ce match aller joué le 19 novembre et pour la finale-retour jouée le 25 novembre 2017 à Pretoria. 4. Le ministre des Sports rappelle par ailleurs que le Tout Puissant Mazembe Anglebert est le club Congolais qui a bénéficié d’un accompagnement conséquent et beaucoup plus important que les autres clubs Congolais qui se sont arrêtés en cours de chemin des interclubs de la CAF ».

Par ailleurs, le ministre des Sports et Loisirs ne comprend pas : « cette fourbe attitude de Frédéric Kitengie, un dirigeant de Mazembe, si haut placé, et le seul qui échange régulièrement avec lui sur les subventions que le Gouvernement offre à Mazembe, voire sur des contentieux financiers de Mazembe datant du Gouvernement Matata Mponyo... », s’est-il plaint, avant de douter du sérieux de ce haut cadre de Mazembe en lui exigeant des explications et excuses.

La Direction du TP Mazembe salue la prime du gouvernement de 5 mille $ à chaque joueur !

L’affaire prime du gouvernement aux joueurs vient de tirer sa révérence. Après des échanges rudes entre le Manager général du TP Mazembe et le ministre des Sports et Loisirs, un communiqué de la Direction de l’équipe de Lubumbashi vient de mettre fin à cette polémique.

« La direction du club T.P Mazembe présente ses regrets au ministre des Sports Papy Niango suite à l’erreur glissée dans les réseaux sociaux relative aux primes d’encouragement allouées aux Joueurs par le Gouvernement au terme de leur sacre en Afrique du Sud », indique ce communiqué prenant acte de son initiative de dépêcher au départ de Kinshasa pour Lubumbashi, un collaborateur avec des primes d’encouragement allouées aux joueurs par le Gouvernement. « Une somme de cinq mille dollars américains (5000$) sera remise à chaque joueur à leur arrivée à Lubumbashi », confirme communiqué du TP Mazembe. Il sied de rappeler que la délégation du TP Mazembe arrive à Lubumbashi cet après-midi via la Zambie.

(Onassis Mutombo)