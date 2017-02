Coupe de la CAF: Sept joueurs s’ajoutent à l’effectif du FC Renaissance

Après avoir battu le FC Akanda du Gabon lors des préliminaires de la Coupe de la CAF, le FC Renaissance du Congo va aligner 7 nouvelles unités dans le but de garnir l’effectif initial. Ce, dans le but de bien négocier, à l’extérieur, le match des 1/16èmes de finales face à Mouloudia Club d’Alger le 10 mars prochain. De ces sept, dont 4 étrangers et 3 nationaux, nous signalons les noms ci-après : Mola Nzitisi Arnold (national), Inonga Baka Henock dit « Varane » (national), Bulayima Joseph (gardien : national), Ayuk Taku Akwo (étranger), Lamine Diawara (étranger), Vanderley Ferreira (étranger) et Da Silva Christian (étranger). Mais, il sied de signaler qu’il va rester trois autres joueurs afin de compléter la liste effective de l’équipe. Ce qui fera un total de 30 joueurs dès que la situation sera totalement résolue. A cet effet, le coach des Oranges de Kinshasa, l’ivoirien François Guéhi à établir la liste de l’équipe type pour la suite des compétitions nationales et continentales. Entretemps, la nouvelle configuration de l’équipe a fait qu’au championnat national, le brésilien Vanderley Ferreira ait déjà inscrit son premier but avec le club vert-blanc-orange. Ce qui montre déjà que le recrutement opéré par l’évêque-président, Pascal Mukuna, est une réussite et répond aux attentes des « jamais sans vous », ses supporters. D’où, l’équipe sera capable d’affronter n’importe quel adversaire, comme le dit tout le temps l’homme qu’on appelle « Boïka ».

(Altesse B. Makambo)