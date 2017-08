Coupe de la CAF: El Hilal Obeid reçoit TP Mazembe samedi 16 septembre en aller

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

El Hilal Obeid du Soudan offrira son hospitalité au TP Mazembe de Lubumbashi, samedi 16 septembre prochain en match-aller des quarts de finale de la 14ème Coupe de la Confédération. La rencontre aura lieu au El Obeid Stadium (412 km de route ou 363 Km à vol d’oiseau de Khartoum), à 17h TU (18h heure de Kinshasa). C’est ce qu’indique un communiqué de la Confédération Africaine de Football (CAF), programmant les dates des quarts de finale.

Le match-retour aura lieu le dimanche 24 septembre à 13h30’ TU (14h30’ heure de Kinshasa, 15h30’ heure de Lubumbashi) au stade TP Mazembe, à Lubumbashi.

(Altesse B. Makambo)

