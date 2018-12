Coupe de la CAF: DCMP et Nyuki qualifiés en 1/16ème de finales

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les deux ambassadeurs de la République Démocratique du Congo en Coupe de la Confédération, dont le DC Motema Pembe de Kinshasa et l’AS Nyuki de Butembo se sont qualifiés au prochain tour de cette compétition continentale.

En premier lieu, Daring Club Motema Pembe (Dcmp) qui a joué à l’extérieur du pays en République Centrafricaine, s’est qualifié après son match nul d’un but partout face aux Anges de Fatima. Match retour de la 16ème édition de la Coupe de la CAF joué hier mercredi 05 décembre à Bangui. Ricky Tulenge Sindani est l’unique buteur des Immaculés de Kinshasa à la 51ème minute, avant que les Centrafricains n’égalisent à la 71ème minute par l’entremise de Léopold Ndoua.

Une qualification encourageante pour le Dcmp comparativement à la saison dernière où l’équipe avait été sortie à ce stade de la compétition. Au 2ème tour, les Congolais de Dcmp croiseront les Ivoiriens du San Pedro FC. Le match-aller aura lieu à Kinshasa le week-end du 15, 16, 17 décembre et le retour, du 21,22, 23 décembre à Abidjan.

L’AS Nyuki élimine Al Ahly Shandy

Au Stade des Martyrs de la Pentecôte, toujours hier mercredi 05 décembre, c’est l’AS Nyuki de Butembo qui a pris le dessus du club soudanais d’Al Ahly Shandi en le battant par un score étriqué d’1-0 au match retour.

Les Congolais qui avaient perdu leur match-aller au Soudan par le score étriqué de 0-1, ont fait l’essentiel en gagnant par le même score au retour, pour en fin se qualifier en séance des tirs au but. Le but du match des Congolais a été inscrit par Omajondo Osomba dans les arrêts de jeu de la première période.

Bien que loin de sa ville de Butembo, Nyuki a repris le sourire à Kinshasa où l’accès au stade était gratuit, telle qu’annoncée par la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA).

Le portier des vert et blanc de Butembo a arrêté deux de quatre tirs au but soudanais. Un tir a été renvoyé par la transversale. Trois sur les quatre de Nyuki ont fini au fond de filet. Score final (3-1, TAB).

Pour une première fois dans son histoire, l’AS Nyuki se qualifie en seizième de finales de la Coupe de la CAF, et jouera le prochain tour face à l’équipe Angolaise de Petro Athletic de Luanda, qui s’est qualifiée devant Orapa United du Botswana.

Altesse B. Makambo

