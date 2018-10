Coup de théâtre au TMG: La défense se retire le jour du réquisitoire du Ministère public

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

« C’est du théâtre », c’est ce qu’a indiqué hier l’autorité ordinale, en la personne du Bâtonnier national Matadiwamba, réagissant à l’attitude de la défense qui, sans même attendre la réponse du Tribunal, a claqué la porte sous prétexte qu’un des avocats aurait été menacé d’arrestation, pendant que le Ministère public s’apprêtait à faire son réquisitoire. Au cours de la même audience, le président du Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe a rejeté la requête de la défense, disant qu’il n’y a pas d’opportunité de délocaliser les audiences de la prison militaire de Ndolo vers la Haute Cour Militaire. Il a toutefois accepté la requête du renvoi de l’audience à la huitaine, soit le 04 octobre 2018.

Surprise au Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, où 36 présumés terroristes Kamuina Nsapu/aile de Kinshasa, sont jugés. Pendant que la remise était contradictoire et que le Ministère public devait faire son réquisitoire, l’assistance a été désagréablement surprise de l’attitude de la défense qui, sans même attendre la réponse du Tribunal à leurs doléances et sans s’en référer à l’autorité ordinale, a préféré claquer la porte. Cette attitude n’a pas été du goût du Bâtonnier national Matadiwamba qui a même, séance-tenante, présenté les excuses du Barreau au Tribunal.

Avant d’abandonner les clients dont certains risquent la peine de mort, la défense a sollicité du Tribunal la délocalisation des audiences de la prison militaire de Ndolo vers la Haute Cour militaire, et de renvoyer l’affaire dans huit jours. Au cours du débat qui s’en est suivi, la partie civile Rdc a demandé que le Greffier face un procès-verbal de manquement disciplinaire. Elle a aussi insisté sur le fait qu’aucune autorité judiciaire n’était informée de ce qui est arrivé à la défense, voilà qui accrédite la thèse du théâtre. Soit une histoire montée de toutes pièces pour empêcher le Ministère public de faire son réquisitoire.

Prenant la parole à son tour, le président du TMG ne trouve pas l’opportunité pour que l’on délocalise les audiences de Ndolo vers la Haute Cour Militaire. Comme pour dire que les audiences vont se poursuivre à Ndolo qui est le meilleur cadre où les prisonniers sont dans un confort. Il a quand même accepté la requête de la défense, celle de renvoyer l’audience à la huitaine, soit le 04 octobre 2018. Ce qui permettra à l’autorité ordinale de faire baisser la tension et de rassurer les avocats qui n’ont pas intérêt à abandonner leurs clients à ce stade du procès.

D’ailleurs, le Bâtonnier Matadiwamba, chef de corps, a promis de s’adresser aux avocats en question par leurs propres Bâtonniers et il s’adressera aussi à ses confrères, si c’est possible à chacun d’eux. « La loi sur le Barreau indique comment un avocat qui a accepté de défendre et dans quelles conditions il peut les quitter. Il ne faut pas le faire brusquement, parce qu’il faut laisser au client le temps de se choisir un autre conseil. Suite au fait qu’un avocat aurait été menacé d’arrestation, tous les avocats de la défense quittent l’audience, abandonnent leurs clients pour éviter qu’eux aussi ne soient arrêtés. Ce n’est pas sérieux et c’est interdit par la loi », indique-t-il, avant de trancher que c’est une faute professionnelle.

Et de renchérir que c’est pour cela qu’au nom du Barreau, j’ai présenté les excuses au Tribunal, parce que ça ne peut pas se concevoir. Il précise en disant que tous ces avocats de la défense ont représenté leurs clients durant 9 mois et ceux des avocats qui ont eu à se plaindre des incidents à caractère sécuritaire, le Tribunal s’est employé à les régler. Aujourd’hui qu’on est arrivé au moment de plaider chacun pour leur client, que le Ministère public devait requérir pour la condamnation ou l’acquittement, ce comportement est inacceptable ! Pour lui, la procédure voudrait qu’on s’adresse au Tribunal pour lui dire qu’un confrère a été menacé d’arrestation parce qu’il comparait dans ce dossier et que vous devez intervenir auprès des services de sécurité pour que cette blague cesse. Et de se demander : si un avocat est menacé d’arrestation, est-ce pour cela qu’il doit abandonner la défense ? Non. Il doit aller jusqu’au bout, il doit apprendre à mourir pour une cause.

