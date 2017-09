COTE DE POPULARITÉ DES POLITICIENS CONGOLAIS: Pius Muabilu en tête de peloton MP à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En politique, la constance vaut un prix, renseigne une théorie. Cette évidence vient d’être démontrée par un sondage de réalisation récente qui place l’honorable député national PIuS Muabilu Mbayu « en tête du peloton de la Majorité présidentielle, MP/ Kinshasa ». Le sondage a été publié par « Les Points », une structure ayant pignon-sur-rue dans le contexte congolais. En effet, le sondage rappelle que le président du Congrès national congolais , CNC, est l’un des rares partis politique les plus visibles et représentatif de la majorité présidentielle qui ait créé une surprise avec 67%. « L’élu de Mont-Amba se trouve en tête du peloton MP dans la ville de Kinshasa », relève le sondage.

L’homme de terrain, militant de l’« assainissement du discours politique »

Nous sommes dans un stade de consolidation du processus électoral, réitère constamment le président du CNC dans ses prises de parole. L’homme de la politique de proximité, il est non seulement proche de sa base mais aussi et surtout constamment à l’écoute de celle-ci.

L’honorable milite également pour l’assainissement des discours politiques dans un contexte où les fils et filles de la RD Congo sont appelés à préserver l’unité national en dépit des dissensions politiques. Dans cet ordre d’idée, les Ecritures saintes recommandent la modération dans l’usage de la parole (Lire dans (Jacques 3) : « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche point en parole, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride… De même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu …

Les discoureurs politiques, rappelle l’honorable Muabilu, doivent éviter, chaque fois qu’ils prennent la parole en public, l’utilisation des mots qui peuvent conduire à un glissement sémantique outrageant pour la nation et pour les institutions. C’est cette conception privilégiant le consensus qui fait du président de la CNC l’apôtre du renouvellement de l’homme intérieur, à l’heure de l’initiation à la nouvelle citoyenneté.

(Payne )

