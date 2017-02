Corneille Nangaa visite la Société textile de Kinsagani (SOTEXKI)

Avant son déplacement pour la province du Bas Uélé où il est attendu pour lancer officiellement la sensibilisation de la population à l’identification et à l’enrôlement des électeurs, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Corneille Nangaa, accompagné de deux membres de l’Assemblée Plénière, Marie Desanges Keta et Benjamin Bangala, a visité ce jeudi 9 février 2017 les installations de la Société Textile de Kisangani (SOTEXKI).

Le Patron de la CENI a été accueilli par le Directeur général Loko Glombert, ainsi que le Directeur de finissage Robert Tiko. Toutes les explications sur le fonctionnement de cette unité de production ont été fournies à la délégation de Corneille Nangaa à chaque étape de la visite guidée de cette entreprise.

Tout a commencé par le Département de Battage. C’est le lieu où le coton brut est déposé pour subir un filtrage en séparant le coton des déchets. Après cette opération, c’est le filage qui rend le coton à fil. Le Directeur général de cette société fait passer ensuite la délégation que conduit le président de la CENI dans les salles « cametière », ensuite « badinoire ». Celles-ci rendent successivement le fil très dur et sous forme d’une bobine. Toutes les explications ont été données. Une occasion pour le Directeur Technique Adjoint, Marcel Mwamba de préciser à son tour que toutes les machines fonctionnent normalement et que la Commission Electorale Nationale Indépendante peut être convaincue que les pagnes servant pour la sensibilisation sont une priorité pour sa société.

Une autre salle qui n’a pas été oubliée est celle du tissage. Selon les explications des autorités de SOTEXKI, après voir mis l’amidon sur le fil, on procède au tissage pour attraper le tissu blanc sans couleur. Ensuite c’est le finissage au séchoir avant de passer dans la salle de l’impression.

Très curieux sur la production, Corneille Nangaa vêtu en blouse blanche et cache-poussière, s’imprègne des exigences de la pose des desseins, des couleurs et des significations sur des pagnes, avant de les expédier à la laveuse puis au séchoir.

Visiblement très satisfait du travail abattu par cette société qui fait la fierté du pays, le Président de la CENI, fort de l’expérience et de la qualité du travail abattu par cette société congolaise, promet de poursuivre la collaboration entre la CENI et SOTEXKI en matière de production des pagnes de la CENI.

La dernière étape pour la production des pagnes est la table pour le découpage, l’emballage et le pli. Ici d’ailleurs les pagnes de la CENI produits par cette société sont plus que visibles et le Président se félicite de la qualité du travail fourni. Pour lui, cela est une manière pour SOTEXKI de soutenir le processus électoral en cours en fournissant à son Institution un travail de qualité à un temps record.

(JMNK/Ceni)