Corneille Nangaa reçoit le Monsieur Afrique du Royaume-Uni

Le diplomate Britannique pour l’Afrique a tenu à se ressourcer auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sur l’évolution du processus électoral ainsi que ses perspectives à l’issue de la clôture des opérations de l’identification et de l’enrôlement des électeurs.

C’est une audience d’une demi-heure en présence du Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima que le Numéro 1 de l’Organe en charge des élections a accordé au diplomate britannique.

Au sortir de cet entretien, M. Rory Stewart a salué le travail abattu jusqu’à ces jours par la Commission Electorale Nationale Indépendante dans un contexte parfois dramatique pour son personnel. Par ailleurs, le diplomate Britannique a indiqué que durant les échanges :

« Nous avons parlé des élections. Et je reconnais que le processus électoral est un processus émaillé de beaucoup des défis mais également un processus qui n’est pas impossible à mener. Nous croyons qu’il est réalisable ».

Au titre de contribution de la Grande Bretagne, Rory Stewart a assuré la CENI du soutien de son pays à l’ensemble du processus électoral. Le plus important est également la tenue effective des scrutins et son pays continuera à travailler en partenariat avec d’autres contributeurs internationaux et dans la région pour la réussite desdites élections.

(JMNK/CENI)