Coopération Russie- Rdc : Aleksei Sentebov nommé ambassadeur auprès de Kinshasa

Le Président de la Fédération de Russie a signé dernièrement, un décret portant nomination d’un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République démocratique du Congo. Il s’agit de M. Aleksei Sentebov. Ce, en remplacement de Igor Evdokimov.

Badi

