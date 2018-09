Coopération: La Chine fait un don de 26 milliards de FCFA au Congo-Brazzaville

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les us et coutumes protocolaires d’une visite d’Etat ont été observés ce mercredi 5 septembre au grand palais du peuple de Beijing, à l’occasion de la réception du Chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso, par son homologue chinois, Xi Jinping.

Après avoir reçu les honneurs dus à son rang, le président Denis Sassou-N’Guesso a communié avec le peuple chinois, avant de se retrouver en compagnie de son hôte, Xi-Jinping, dans un autre décor, toujours au grand palais du peuple de Beijing. A cet effet, le chef de l’Etat congolais a salué l’initiative chinoise « de la route et de la ceinture » bénéfique pour l’Afrique.

La partie protocolaire, par la suite, a fait place au déroulé des allocutions. Ainsi, dans son propos, le président Xi Jinping a remercié son invité, le président Denis Sassou-N’Guesso pour cette énième visite en Chine ; une visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale et d’amitié entre la Chine et le Congo et dans le cheminement de celle effectuée en juillet 2016, par le congolais Denis Sassou-N’Guesso, au cours de laquelle le partenariat stratégique globale a été signé entre les deux parties. Dès lors, a rappelé le président chinois, la Chine travaille avec le Congo dans la mise en œuvre de divers projets.

De son côté, le président Denis Sassou-N’Guesso, qui est à sa 5ème visite d’Etat en Chine, s’est dit très touché par la marque d’accueil et d’hospitalité réservée à la délégation congolaise. Denis Sassou-N’Guesso, par la suite, s’est réjoui de la tenue victorieuse du 19ème congrès du parti communiste chinois, qui a débouché sur la réélection de Xi-Jinping à la tête de l’Etat chinois. De même, il a salué l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ». En effet, cette initiative, lancée par le président Xi Jinping, constitue une nouvelle forme de coopération mutuellement bénéfique pour la Chine et ses partenaires africains, qui jouissent d’une forte complémentarité.

Ayant pour objectif de bâtir un réseau de commerce et d’infrastructures reliant l’Asie à l’Europe et à l’Afrique, l’initiative “la Ceinture et la Route” est une plate-forme ouverte et inclusive.

A l’évidence, la rencontre des deux personnalités a abouti à la signature de 4 accords de coopération économique et technique entre la Chine et le Congo, en l’occurrence, le don de 26 milliards de CFCA accordé par la Chine au Congo, l’accord de coopération économique et technique ; un accord de coopération en vue d’éviter une imposition et de prévenir l’évasion fiscale, ainsi que l’accord cadre pour le développement de la zone économique de Pointe-Noire.

Roch Bouka/Correspondant de la Rtga World au Congo

