Coopération entre la Turquie et la Rdc: Kinshasa et Ankara signent un accord pour l’exemption de visas

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Lentement mais sûrement, Kinshasa met en application la réorientation stratégique de ses relations diplomatiques et de coopération pour son développement intégral. Après New Delhi, cap sur Ankara, capitale de Turquie, pays émergent, membre du G20 que la RDC veut désormais compter dans son cercle de partenaires stratégiques. Sur invitation de son homologue turc, Mehmet Cavusoglu, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires Étrangères et Intégration Régionale, Léonard She Okitundu a entamé une visite de travail de 2 jours en Turquie du 23 au 25 novembre 2017.

Message spécial du Président Kabila au Président Erdogan

Porteur d’un message spécial du Président de la République Joseph Kabila Kabange à son homologue Recep Tayip Erdogan, Président de la République de Turquie, She Okitundu l’a transmis ce 24 novembre 2017 au Premier ministre Turc Basbakan Yildirim pour le Président Recep Tayyip Erdogan empêché à l’étranger. Bien que la teneur de ce message spécial n’ait pas été révélée, le renforcement des relations diplomatiques entre Ankara et Kinshasa semble avoir été au menu de cet entretien entre les deux hommes d’Etat. Selon le service de communication du Premier ministre, Yildirim a affirmé que la Turquie tient à sa relation avec le continent africain et plus précisément avec la République Démocratique du Congo dont Kinshasa est une des plus vieilles ambassades turques sur le continent depuis 1976. Regrettant que les relations bilatérales entre les deux pays n’atteignent pas le niveau du potentiel, le Chef du Gouvernement Turc a souhaité que la visite du ministre Okitundu ouvre une nouvelle page des relations Congo Turquie. Emissaire du Président Kabila au Président Erdogan, She Okitundu a confirmé cette volonté ferme de nouer un partenariat stratégique avec Ankara par Kinshasa.

Deux accords bilatéraux signés sur l’exemption de visas et de coopération entre les deux académies diplomatiques

Après avoir transmis le message spécial du Président Kabila, She Okitundu a eu un déjeuner de travail avec son homologue invitant. Les deux ministres ont signé deux accords portant sur l’exemption réciproque de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques turcs et congolais qui est mis en application dès sa signature. Il s’agit de permettre aux officiels des deux pays d’échanger plus librement. Le second accord porte sur la coopération entre les deux académies diplomatiques qui élargiront les domaines de coopération.

Il a été convenu, pour renforcer les relations économiques entre les deux pays, la tenue de la seconde commission économique mixte prévue pour 2018. Le ministre turc a affirmé que la Tika, agence de coopération au développement turc va ouvrir un bureau à Kinshasa. De son côté, Okitundu a promis la transmission prochaine de la version corrigée de l’accord de protection et de promotion des investissements turcs et de non double imposition pour booster les échanges entre les deux pays. Agriculture, santé, énergie, infrastructures ont été évoquées et feront l’œuvre d’un accord-cadre à signer prochainement ainsi que l’apport de la Turquie dans le projet de construction d’un centre de conférence international. Le Ministre turc a révélé que Turkish Airlines présente au Congo allait améliorer ses dessertes aériennes avec de plus grands avions vers la RDC et demeurait ouverte à coopérer avec la société aérienne nationale.

Ensuite, l’émissaire du Président Kabila en Turquie a rendu une visite de courtoisie à l’Honorable Ismail Kahraman, Président de l’Assemblée Nationale qui a souhaité renforcer les relations entre les deux institutions législatives qui comprennent déjà des groupes d’amitié mutuels. Le Vice-Premier ministre a visité les décombres du bâtiment de l’Assemblée nationale bombardé lors de la tentative de coup d’Etat manquée de juillet 2016 que la RDC avait condamné en son temps. Pour sa part, le speaker turc a condamné les attaques qui visent la RDC et ses populations et souhaité la paix en RDC.

Bien avant l’étape d’Ankara, She Okitundu avait débuté par divers contacts dans la capitale économique turque Istanbul, où il avait rencontré les dirigeants d’Exim Bank Turquie qui lui ont promis leur investissement dans divers projets ainsi que le Bureau des Affaires Economiques externes. Kinshasa et Ankara réchauffent donc leurs relations…

(JMNK)