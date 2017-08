Contrôle des prix sur le marché: Joseph Kapika largue des inspecteurs sur terrain

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, le ministre d’Etat, ministre de l’Economie nationale, Joseph Kapika, parlant au nom du Gouvernement de la République, constate, comme l’ensemble de la population que malgré tous les efforts visant la stabilisation du taux de change, les prix des biens et services ne baissent pas sur le marché.

« Ainsi, sur instruction du président de la République, et conformément à la décision prise lors de la 4ème réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 août 2017, le ministre de l’Economie Nationale organise à partir du mardi 15 août 2017, des missions de contrôle des prix sur toute l’étendue du Territoire national », indique le communiqué officiel, qui demande aux opérateurs économiques d’accueillir les équipes des Inspecteurs déployés sur terrain et de leur apporter toute la collaboration dont ils ont besoin.

Rappelons que la réunion du conseil des ministres tenue vendredi dernier à l’Hôtel du gouvernement sous la présidence du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, a décidé de supprimer toutes les taxes et tous les frais administratifs illégaux aux frontières, d’observer strictement le décret limitant à 4 le nombre des services publics aux frontières ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des postes frontaliers, et de supprimer les barrières irrégulières.

D’autres mesures telles que l’imposition d’un taux unique des taxes à répartition entre différentes structures prestataires des services, l’ouverture d’un numéro téléphonique vert d’alerte sur les tentatives de corruption et de violation des mesures, l’affichage obligatoire des frais de douane et des taxes légales et réglementaires aux frontières, ainsi que l’inclusion de tous les services étatiques concernés dans le Guichet unique.

Dans le cadre de la lutte contre la dépréciation monétaire, le conseil a décidé un encadrement rigoureux des dépenses publiques et d’appuyer l’encadrement du processus de rapatriement des 40% des recettes d’exportation et leur injection réelle dans l’économie nationale, ainsi que l’encadrement efficace des cambistes par leur regroupement au sein d’associations ou de coopératives d’intérêt économique.

Pour éradiquer la fraude et la contrebande, le gouvernement a décidé d’ériger systématiquement des plates-formes logistiques dans tous les postes frontières, d’informatiser et interconnecter l’ensemble des services, d’encourager le secteur bancaire à étendre le réseau financier et bancaire aux postes frontaliers, et de conclure rapidement des accords bilatéraux et régionaux d’actualisation de la nature et du contenu du commerce transfrontalier, notamment avec l’Angola, sur l’importation du carburant.

(JMNK)