Contrairement à la rumeur sur son agression à Kimbanseke: Werrason en forme et prépare son prochain single

Contrairement à la fausse rumeur qui circule dans la ville de Kinshasa ainsi que sur les réseaux sociaux, nous avons tenté de rencontrer le Roi de la forêt Werrason pour en avoir un cœur net. L’artiste-musicien le plus populaire de la RDC, double candidat à la députation nationale à Kikwit dans le Kwilu et à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Kimbanseke à Kinshasa, se porte comme un charme.

Lors de sa descente à Kimbanseke, la semaine dernière pour consulter sa base, bien sûr, qu’il y a eu débordement à cause de la population qui tenait à tout prix voir de visu ce phénomène de la musique congolaise dont les échos sont allés au-delà de toute attente. Ses gardes du corps veillaient au grain afin que rien de grave ne puisse lui arriver… Présentement, l’ambassadeur pour la paix Ngiama Makanda se trouve au studio (il assure aussi sa propagande électorale) pour finaliser son prochain opus intitulé “Formidable” que les mélomanes vont se procurer dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 2018. Qu’on se le dise!

Kingunza Kikim Afri/Cp

