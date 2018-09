Contrairement à la rumeur propagée sur les réseaux sociaux: L’Or Mbongo se porte comme un charme

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Toute la journée du mardi 11 septembre 2018, une nouvelle alarmante a alimentée les conversations selon laquelle, la chanteuse chrétienne L’Or Mbongo serait morte des suites d’un accident de circulation survenu à Kinshasa.

Nous avons tenté de la joindre et elle n’a pas manqué de nous exprimer son étonnement. Du coup, elle s’est dit qu’il ne faut jamais prêter foi à tout ce qui se raconte dans des réseaux sociaux. Il faut toujours savoir tamiser l’information qui passe sur la toile afin de la publier. Souvent, ceux qui se sont servis de ces canaux ont diffusé des informations qui se sont avérées fausses et qui, par ricochet, ont été l’objet de démentis et autres mises en demeure.

La patronne de la “Mano de Dio” se dit sereine et demande à ses nombreux fans de prier incessamment. Elle leur recommande surtout de louer sans cesse l’Éternel, et de le remercier pour le souffle de vie qu’Il nous a donné car, c’est Lui seul qui connait la constance de chacun de nous sur cette terre des hommes.

Quant au programme de son groupe, L’Or Mbongo signale que tout baigne dans l’huile. Il poursuit allègrement avec des productions initiées à travers la ville. Et la compositrice de “Tina te eza na Tina” se dit très touchée par le nombre de coups de fil qui n’ont cessé de lui parvenir toute la journée de ce mardi, de la part de ses admirateurs qui voulaient être fixés sur son état de santé. Cela prouve à suffisance que Dieu est au commande.

Kingunza Kikim Afri/Cp

