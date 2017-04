Consultations au palais de la nation : Voici ceux qui franchiront ce soir le portail présidentiel

Comme annoncé par www.groupelavenir.org, le chef de l’ Etat entame ce lundi dans la soirée, les consultations avec les groupes sociopolitiques concernés par l’ accord de la saint sylvestre. La première série semble être réservée aux signataires de l’ accord de la cité de l’ union africaine. Il s’ agit des délégués de la société civile et les représentants de la plateforme Opposition Républicaine de Léon Kengo wa Dondo. Des sources de la présidence, nous apprenons que c’ est la société civile non signataire qui pourrait inaugurer cette série d’ audiences.

La journée de demain pourrait être consacrée aux grandes plateformes politiques dont la majorité et le rassemblement. La coalition Tshisekediste qui est d’ ailleurs prête à répondre à l’ invitation du président Kabila dit attendre une notification officielle.

Pour rappel, ces consultations interviennent avant l’ adresse du chef de l’ Etat à la nation via les deux chambres parlementaires réunies en congrès. A la présidence, on soutient que ces échanges directs permettront de baliser la voie à la mise en œuvre rapide de l’ accord de la Cenco. Signé le 31 décembre sous les auspices des évêques catholiques, l’ application de ce compromis était subordonnée à la signature des arrangements particuliers qui devraient définir les modalités d’ application. Arrangements particuliers qui n’ ont finalement pas été signés après près de trois mois d’ attente. Les parties prenantes ne se sont pas accordées sur deux principales questions à savoir, le mode de désignation du premier ministre et la succession d’ Étienne Tshisekedi au Cnsa ( Conseil national de suivi de l’ accord).

Jean Pierre Kayembe