Construction des logements sociaux en Rdc: Les investisseurs affluent chez Kokonyangi

Chaque jour qui passe, il y a ébullition au ministère de l’Urbanisme et Habitat. Des investisseurs de 4 coins de la planète se bousculent à la porte du ministre Joseph Kokonyangi .Après les Italiens, les Français, l’Americano sud-coréenne, le Congolais Katebe Katoto, le Sud-Africain Zimbabwéen, aujourd’hui c’était le tour d’une société américaine. Le mardi 28 novembre 2017, le ministre de l’Urbanisme et Habitat a reçu tour à tour M. Zack Athon, patron de la société américaine, Africa-American Company (Aframco) basée à Ctc Building à Los Angeles, pour la signature d’un contrat en discussion depuis bientôt 5 mois, temps nécessaire pour le patron de l’Urbanisme et Habitat de s’assurer des capacités financières d’AFRAMCO, et du respect des engagements contractuels.

La seconde audience d’hier 28 novembre, il s’agit de la société sud-africaine Megarengeneering, qui a été amenée au ministère de l’Urbanisme et Habitat par le digne fils du pays en la personne de Me Tunda Ya Kasende, PCA de Sep Congo. Il s’agit de la société Sud-africaine qui est venue présenter au ministre de l’Urbanisme et Habitat, son intention d’investir dans le domaine des infrastructures, et de l’énergie, particulièrement mener des études qui vont promouvoir des investisseurs en Rdc dans le cadre du partenariat public-privé. Pour cette société sud-africaine, c’est la volonté politique du chef de l’Etat qui l’a poussé à venir investir en Rdc.

(JMNK)