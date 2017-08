Construction de 7 passerelles sur le Boulevard Lumumba: André Kimbuta annonce le début des travaux

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

« Les travaux de construction de 7 passerelles sur le Boulevard Lumumba ont commencé ». C’est ce qu’a annoncé le Gouverneur de la Ville province de Kinshasa, André Kimbuta Yango depuis mardi 22 août. De ce fait, il affirme que les travaux de construction de sept passerelles sur le Boulevard Lumumba ont débuté depuis le même mardi.

Profitant de cette même occasion, le Patron de la ville renseigne par ailleurs que les travaux de la structure porteuse de la passerelle vont entraîner la fermeture totale uniquement de la chaussée sur ledit site. Ce, dans la nuit de mardi 22 au mercredi 23 Août 2017, de 23 heures à 4 heures du matin.

A cet effet, une déviation est prévue uniquement pour les véhicules légers, de faible tonnage.

Aussi, par ce message, le gouverneur de la ville appelle tous les usagers des voies concernées au strict respect des présentes dispositions de manière à assurer la bonne exécution des travaux.

De noter qu’après les 3 passerelles déjà érigés dans certains coins, les travaux de ces 7 autres ont commencé au niveau de « Pascal » dans la commune de Kimbanseke. Elles vont descendre jusqu’au niveau de Debonhomme dans la commune de Matete. Il s’agit là d’une solution prise par le Gouvernement de la République en vue de mettre fin aux nombreux accidents enregistrés depuis l’agrandissement de cette artère routière importante pour la Capitale Kinshasa. Ainsi, les passagers devront emprunter les passerelles en lieu et place de traverser sur la chaussée.

(Bernetel Makambo)

