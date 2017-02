Consternés par le décès d’E. Tshisekedi: Le Groupe parlementaire UDPS et Alliés se range derrière Félix Tshisekedi

Les députés nationaux membres du Groupe parlementaire Udps et Alliés estiment que la mort d’Etienne Tshisekedi en cette période, laisse un grand vide dans le paysage politique congolais. Voilà pourquoi, ils s’engagent pour la préservation de l’unité du Rassemblement et soutiennent le leadership de Félix Tshisekedi.

Comme d’aucuns ne l’ignorent, l’opposant historique de la Rd Congo, M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba a tiré sa révérence depuis le 1er février courant à Bruxelles en Belgique des suites d’une longue maladie. L’annonce de son décès a créé un choc généralisé, de l’émotion, de l’émoi, de la surprise désagréable, et même un sentiment de désespoir dans le cœur de la plupart de Congolais qui estiment que la disparition de Tshisekedi est une perte énorme pour la nation toute entière.

Et les députés nationaux membres du groupe parlementaire UDPS et Alliés affirment avoir appris avec une grande consternation cette mort subite du leader de l’Opposition congolaise. Réunis jeudi dernier au Palais du peuple dans la soirée, sous la présidence du deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, le député national Rémy Massamba, ils ont présenté la position de leur groupe parlementaire.

Dans leur déclaration faite à l’issue de cette réunion, les députés nationaux Udps et Alliés disent partager « profondément » l’immense émotion soulevée à travers le pays et le monde par cette triste nouvelle du décès du président du Conseil national de suivi de l’Accord, président du conseil des sages du Rassemblement des forces politiques acquises au changement et président de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Ils associent donc leurs voix aux milliers d’autres émanant de tous les quatre coins du monde, pour présenter leurs condoléances à la famille biologique du sphinx de Limete ainsi qu’aux nombreux militants et sympathisants de l’Udps.

Ils ont reconnu le combat héroïque de Tshisekedi

Les députés nationaux membres du groupe parlementaire Udps et Alliés ont reconnu le combat héroïque mené par le lider maximo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour faire triompher en Rdc les droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance.

« Au fil de ce combat, il a su se distinguer par sa détermination, son courage et son impressionnant esprit de sacrifice. De sorte qu’aux yeux de notre peuple, il a fini par incarner toutes ces valeurs de notre temps. Sachant s’opposer au pouvoir sans envier les avantages sociaux et matériels immédiats, son engagement politique restera dans la mémoire collective comme un modèle de dévouement et de désintéressement en politique », font-ils remarquer.

Pour ce groupe parlementaire de l’Opposition, la mort d’Etienne Tshisekedi, en cette période où la Rdc projette laborieusement, à travers l’Accord politique du 31 décembre 2016, de s’ancrer dans les valeurs qu’il a défendues, laisse un grand vide dans le paysage politique de la Rdc. Ce qui est une source d’inquiétudes légitimes, note-t-il, quant à l’issue, à court et moyen termes, de son dernier combat pour l’alternance démocratique au sommet de l’Etat et, à long terme, de son combat de toujours, pour l’avènement d’une démocratie effective en Rdc.

Soutien à Félix Tshisekedi

Revendiquant et voulant assumer sa part dans l’immense et lourd héritage politique de Tshisekedi, le groupe parlementaire UDPS et Alliés s’engage à œuvrer pour relever le défi immédiat que pose la disparition de son leader historique. C’est-à-dire, la préservation de l’unité du Rassemblement et de l’Udps et de la cohérence de son action dans le combat en cours pour l’application de l’Accord du 31 décembre 2016, « unique et incontournable gage d’une alternance démocratique et pacifique en Rdc en décembre 2017 ».

Dans cette perspective, le groupe parlementaire UDPS et Alliés convient de soutenir le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la conquête du pouvoir au sein du parti et dans les institutions publiques.

Les pouvoirs publics sont mis en garde

Les députés nationaux Udps et Alliés lancent par ailleurs un vibrant appel à tous les combattants et sympathisants à ne pas céder à l’abattement et aux éventuelles dissensions « que les ennemis de l’Udps, « jaloux » de sa suprématie sur l’échiquier politique, pourraient être tentés de susciter » ; et à s’aligner sur sa position ainsi exprimée.

Considérant les dernières tentatives de répression de la réunion funéraire organisée au siège du parti, le groupe parlementaire UDPS et Alliés met en garde les pouvoirs publics et prie les autorités à ne pas perturber le déroulement des obsèques par des provocations. « Tshisekedi est mort, mais l’idéal du combat de l’Udps qu’il a su incarner survivra dans nos cœurs et dans nos actions », ont enfin déclaré les députés nationaux membres du groupe parlementaire UDPS et Alliés.

(Lepetit Baende)