Consolidation de la paix et la stabilité sociale: Le Japon réaffirme son accompagnement à la RDC

L’ambassadeur japonais Hiroshi Karube a réaffirmé hier que la coopération entre le Japon et la RDC s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix et la stabilité sociale qui sont impératives. C’était à l’issue de l’audience lui accordée par le président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku Ndjalandjoko. Ce dernier a aussi reçu le Congolais Jean Bakole, directeur régional de l’ONUDI, avec qui, ils ont échangé autour de bon nombre de sujets liés à l’économie nationale et concernant la place des Congolais dans le système des Nations Unies.

L’honorable président de l’Assemblée nationale a reçu en audience ce jeudi 14 septembre 2017 dans son cabinet de travail au Palais du peuple, deux personnalités de marque. La première audience était accordée à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, M. Hiroshi Karube.

Au sortir de cet entretient, le diplomate japonais s’est confié à la presse. Ainsi, a-t-il expliqué que ses discussions avec le speaker de la Chambre basse du Parlement ont gravité autour du calendrier électoral. Et à l’ambassadeur Hiroshi Karube d’indiquer que le président de l’Assemblée nationale lui a fourni toutes les explications en détail par rapport à cette question vitale.

D’aucuns n’ignorent que le Japon est un pays partenaire traditionnel et privilégié de la Rdc depuis des décennies. Ainsi, l’ambassadeur japonais Hiroshi Karube a rassuré que son pays va accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts en vue de son développement économique durable. « Notre coopération s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix et la stabilité sociale, lesquelles sont impératives pour le Japon », a-t-il déclaré

En ce qui concerne la coopération parlementaire entre le Japon et la Rdc, le diplomate japonais a signifié que présentement, son pays le Japon n’a pas encore développé ce type de coopération avec la Rdc. Mais il espère déjà développer ce type de coopération entre les Parlements des deux pays.

De la place des Congolais dans le système des Nations Unies

Pour une deuxième audience de cette matinée, le premier des députés nationaux congolais a conféré avec l’un des dignes fils du pays qui fait la fierté de la Rdc au niveau international. Il s’agit de M. Jean B. Bakole, représentant auprès de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et directeur régional de l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel).

A l’issue de cet échange, l’hôte d’Aubin Minaku a signifié que sa visite est tout d’abord pour présenter les civilités au président de l’Assemblée nationale de son pays en tant que Congolais. « Je suis directeur régional de l’ONUDI. Je suis en charge de l’Afrique de l’Ouest. Etant en mission dans notre pays, il était de mon devoir de rencontrer les autorités du pays », a-t-il dit.

Ainsi, a indiqué M. Bakole, le président de l’Assemblée nationale lui a accordé cette audience au cours de laquelle ils ont échangé sur un certain nombre de questions importantes liées à l’économie congolaise, et dont l’industrie a une place importante, spécialement dans le contexte de la crise économique actuelle. « Nous avons échangé sur les stratégies, sur les politiques que nous devrions engager pour que nous puissions développer des conditions de résilience pour une économie forte à la hauteur de notre pays », a-t-il déclaré.

(Lepetit Baende)